Facebook ve Google'dan sonra Microsoft'un arama motoru Bing de kripto para ile alakalı reklamları yasakladı.

Çalkantılı günler yaşayan kripto para piyasasına bir darbe de Microsoft'tan geldi. Sık sık dolandırıcılık vakalarıyla gündeme gelen bazı kripto paraların insanları yanıltmasına engel olmak için artık Bing arama motorunda kripto para reklamları olmayacak.

Kararı kendi web sitesinden duyuran Bing ekibinden Melissa Alsoszatai-Petheo: "Kullanıcıları etkileyen sahte kripto para reklamları, dolandırıcılıkları gün geçtikçe arttırıyor. Bu yüzden biz de kullanıcılarımızın yanılmasının önüne geçmek için bu reklamları engellemeye karar verdik." dedi.

Kripto para reklamlarını engellemek, Microsoft'un biraz çekindiği bir mevzu olsa da şirket, Çiftlik Bank yahut Ponzi gibi oluşumların da reklamlarını yayınlamıyor. Teknoloji devi, Bing arama motoru üzerinden haziran ayı itibarıyla bu uygulamayı yürürlüğe koyacağını söyledi.