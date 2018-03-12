Güney Kore’nin haber ajanslarından Yonhap’ın aktardığı habere göre kripto paraya en çok 20’li yaşlarındaki gençlerin rağbet ettiği belirtildi.

Güney Kore’de 25-64 yaş aralığındaki toplam 2530 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre kripto paraya yatırım yapanların %22,7’si 20’li yaşlarındaki gençlerden oluşuyor. 30’lu yaşlarda yatırım yapanlar %19,3’ü oluşturuyorken 40’lı yaşlarında olanların oranı ise %12.

Sonuçlarda en dikkat çeken kısım ise yaşları biraz daha büyük olan yatırımcılara ait. 50’li yaşlarında yatırım yapanların oranı %8,2 iken 60’lı yaşlarında olanlarda bu oran %10,5. Yapılan yatırımların ortalamasına bakıldığında ilk sırada 60’lı yaşlarında olan grubu görüyoruz. 60’lı yaş grubu, ortalama 6119 dolar ile bu alanda zirvede bulunuyor. 20’li yaş grubunun yatırım ortalaması ise 2724 dolar.

ABD’li bir yatırım firmasının yaptığı, 18-34 yaş arası grubun katıldığı 2 bin kişi araştırmaya katılanların %30’u, 1000 dolar devlet tahvili almak yerine 1000 dolarlık Bitcoin’e yatırım yapmayı tercih ettiklerini belirttiler. İngiltere merkezli kripto para borsası LondonBlock tarafından yapılan ve 45 yaşın altındaki 2 bin kişinin katıldığı ankette katılımcıların %5’i kripto paralara yatırım yapmışlar, %11’i ise önümüzdeki sene yatırım yapmayı planlıyor.

Sonuç olarak 1990’lı yıllarda 30 yaşındaki bir yatırımcı yatırımlarını gayrimenkul, devlet tahvili gibi alanlarda değerlendirirken günümüzde 30 yaşındaki bir yatırımcı, en popüler iki kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum’a yatırım yapma görüşünde.