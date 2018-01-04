Döviz büroları, yoğunluk sebebiyle yeni üyelikleri dondurmak zorunda kaldı.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren kripto paralara yatırım yapmak isteyen insan sayısı oldukça arttı. Binance, Coinbase ve Bittrex gibi önde gelen şirketler de dahil olmak üzere, döviz büroları talebi karşılayamayacak duruma geldi.

Binance ekibi, kullanıcı sayısındaki hızlı artış nedeniyle artan talepleri karşılamak için bugün askıya alınacağını şu açıklamayla duyurmuştu. "Popülerlikteki baskın artış nedeniyle Binance, bir altyapı güncellemesine izin vermek için yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak devre dışı bırakacaktır. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." Ardından alınan ani bir kararla ekip, yeni kullanıcı kayıtlarını devre dışı bıraktı.

Bittrex, Aralık ayının ortalarında, "son haftalarda çok sayıda yeni hesap kaydı" olması gerekçesiyle, yeni kaydolma platformlarını aniden kapatmıştı. Herkesin kafasını kurcalamakla birlikte geleceğin parası kripto verilerden geçiyor olabilir. Ancak ülkeler tarafından alınacak kararlarla, yatırımcılar çok büyük zararlara da uğrayabilir. Kripto paranın bizim kullandığımız paralarda olduğu gibi altın olarak karşılığı bulunmuyor. Bu durumda ileride neler yaşanacağını tahmin etmek, ancak gelecekte tüm dünyanın dijital para birimlerine yöneleceğini düşünüyorum.