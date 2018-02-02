2018’in başından bu yana durmak bilmeden değer kaybeden kripto paralar, aylarca önceki değerlerine dönmeye başladılar. Özellikle Bitcoin’in uzun bir süreden sonra 9 bin dolar barajının altına inmesi şaşırtıyor. Fakat bu durumun dikkate değer nedenleri var.

Geçtiğimiz hafta Çin’de yaşanan kripto para tarihinin en büyük hırsızlık olayından sonra, Asya ülkeleri başta olmak üzere küresel anlamda güven kayıpları yaşandı. Kripto paralara en yakın ülke olan Japonya bile çeşitli yasal sınırlamalar ve önlemlerle, kripto para borsalarına uyarılarda bulunmaya başladı.

Diğer taraftan Hindistan gibi yüksek nüfuslu ve yatırımcı sayısının fazla olduğu ülkelerde, hükümetin kripto paralara karşı yasaklama girişimleri yerel yatırımcıları etkiliyor. Hinli yatırımcılar ellerindeki rezervleri satınca, genel anlamda piyasa değer düşen kripto paraların, alım satım değerleri de önemli ölçüde düşüş yaşıyor.

En değerli kripto para birimi olan Bitcoin, son 1 aydır düşüşte:

Ocak ayı içerisinde Bitcoin'in en değerli olduğu gün ayın 6'sıydı. Devam eden süreçte dalgalanmalar şeklinde şiddetli düşüşünü sürdürdü. 2 Şubat itibariyle 9 bin dolar barajının altına gerileyen kripto para biriminin piyasa değeri ise yaklaşık 300 milyar dolardan 142 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin, sadece son 7 günde %20'den fazla değer kaybı yaşadı.

Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum, ne kadar dirense de değer kaybediyor:

So bir ay içinde 1500 dolara çok yaklaşan ve sonrasında stresli iniş ve çıkışlar kaydeden Rus kontrollü Ethereum, son 7 günde %23 değer kaybı yaşadı. Kripto paranın piyasa değeri ise yaklaşık 140 milyar dolardan 88 milyar dolara kadar düştü

Ripple, son bir ay içinde Ethereum'u da geride bırakmıştı ve piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olmuştu, düşüş dalgası onu da vurdu:

Son dönemde fiyatında %11.9 değer kaybı yaşayan Ripple çok uzun bir süreden sonra 1 doların altına düştü. Son 7 günde ise değer kaybı %35.50 seviyesinde.

Kripto para dünyasındaki düşüşlerden diğer birimler de etkileniyor ve küresel piyasa değerlerinde önemli ölçüde erime yaşanıyor.