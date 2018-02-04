2017 yazında, Kingsley Advani adında 24 yaşında bir genç adam dünyevi eşyalarının tamamını sattı ve banka hesabını boşalttı.

Advani, Bitcoin'in ömür boyu süren getirisini görünce içeride durmak istemedi. Genç adam, kriptokrasi ile ilgilenen şirketler ve kişilerle birlikte Bitcoin gibi kripto paralara (34 bin dolar) yatırım yaptı. Birçok kişi kariyer yapmak için fırsat eşitsizliği içerisinde debelenirken Advani, 0 dolar maaşla kriptokrasi danışmanlığı yapmaya başladı. Kingsley Advani, Londra, New York ve San Francisco arasında toplantılar düzenleyerek blok zincir teknolojisi üzerinde çalışacak yeni şirketleri keşfederek geziyor.

Advani yaptığı açıklamada, "İnsanlık tarihinde hiçbir noktada, yirmili yaşlardaki insanların bu kadar yüksek büyüme oranına sahip varlıklara yatırım yapma fırsatı bulduklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. 2008'de ortaya çıkan Bitcoin, bireylerin anonimlik çerçevesinde bir şeyler almasını ve birbirlerine transfer yapmasını sağlan bir ödeme sistemiydi. Bu sistem hiçbir banka ve arabulucu barındırmıyordu. Şimdi bu kripto para, hem insanların yatırım yaptıkları hem de Advani gibi gençlerin bir nevi meslek edindikleri bir sektör haline geldi.

Advani'nin Bitcoin'le tanışması 2012 yılında oldu. Arkadaşlarının yasadışı olarak uyuşturucu alımları sırasında Bitcoin kullandıklarını gören genç adam, teknolojideki potansiyeli gördü. Advani Bitcoin'i "Geleneksel finansa bir isyan gibi" olarak tanımladı. Bitcoin'le ilgili açıklamalarına devam eden genç adami "Para göndermek için merkezileştirilmiş bankalara ihtiyacınız yok; bu harika teknoloji parçaları sizin için şifreleme yöntemiyle gönderiyor, bankalardan farklı olarak, daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli" dedi.

Advani Bitcoin'e ilk yatırım yaptığında kripto paranın değeri 4 bin dolar civarındaydı. Advani şimdilerde çoğunlukla, yüksek hızlı blok zincir teknolojisi üzerinde çalışan Stanford, Cornell ve Massachusetts Institute of Technology gibi önde gelen üniversitelerde ortaya çıkan teşebbüslere yatırım yapıyor. Bitcoin'den kazandığı parayı bu şekilde çoğaltmaya çalışıyor.