Küresel çaptaki kripto para piyasasının en önemli pazarlarından olan 4 Asya ülkesi Güney Kore, Tayland, Vietnam ve Filipinler’de 4 büyük borsa şirketi açıldı. Kripto para piyasalarını yeniden harekete geçirecek bu atılımların detaylarına değindik.

Küresel kripto para piyasası, 2018’in ilk aylarından bu yana geçtiğimiz yıla kıyasla çok sakin gelişiyor. Bu yavaşlamanın ardında ise çeşitli ülkelerde yapılan düzenlemeler yer alıyor. Yıl başından bu yana yapılan düzenlemeler, son haftalarda kendisini hissettirmeye başladılar.

Kripto para piyasalarına karşı bir sıcak bir soğuk tavır çizen ülkelerin yanı sıra, onları çok seven ülkeler de var. Geneli Asya’da olan bu ülkeler de piyasanın en aktif pazarları arasında yer alıyorlar. Halkın büyük çoğunluğunun kripto para borsalarında yatırımlar yaptığı Güney Kore ve Vietnam gibi ülkeler, piyasadaki ani değişimlere neden olabiliyorlar.

Bu açıdan bakıldığında Asya’da başı çeken Güney Kore, Tayland, Vietnam ve Filipinler’deki borsa şirketleri birlikte hareket etmek durumundalar. Kripto paraların yapısı gereği artık devletler üstü bir gidişat çizen dijital ekonomi, şirketleri bir arada hareket etmeye de zorluyor.

Bir nevi finansal teknolojinin “voltranı” denebilecek bu yeni oluşumlar, 4 ülkedeki pazarda siyasi sınırları kaldıran atılım oldu. Diğer taraftan Filipinler’deki dev borsa, Asya ve Avrupa’daki kripta para pazarları için bir köprü görevi görecek.

Güney Kore’deki Coinbit, Mayıs ayı sonuna kadar 0 komisyonla alım satım avantajı sunacak. İlk etapta 50 farklı birimin listeleneceği borsa, yıl sonuna kadar 100’e yakın kripto paraya yatırım imkanı sunacak.

Tayland’daki Jibex ise ülke çapındaki 150 mağazasıyla kripto paralar için bilgisayar donanımları satacak, dağıtıcı rolünü üstlenecek. Şirketin borsa ayağında ise başlangıçta sadece 5 kripto para birimi desteklenecek. Jibex, 26 Haziran’a kadar hiçbir komisyon ücreti almayacak.

Vietnam’daki Kenniex ise ilk canlı kripto para borsası mottosuyla yola çıkıyor. Yatırımcılar, kripto para birimlerini hızlı bir şekilde birbirlerine dönüştürebiliyorlar. Başlangıç için alınan komisyon miktarı ise %0.2 olacak ve sonrasında bu miktar, %0.4’de yükselecek.

Güney Kore merkezli Blok Zinciri teknolojisi ve hizmetleri konusunda hizmet veren Glosfer, Filipinler gibi köprü bir pazar için Coinvil ile ortaklık kurdu. İki oluşumun amacı, Filipinler’in küresel finansal teknoloji pazarındaki rolünü arttırmak, bölgedeki nakit ve kripto para akışını üst düzeye çıkartmak.

Bakalım yeni borsalar küresel çaptaki diğer yatırımcıların da ilgisini çekebilecek mi? Asya ülkeleri, teknolojiyi kullanarak Silikon Vadisi tekelini kripto paralar yardımıyla kırmaya çalışıyorlar.