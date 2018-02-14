Radyo sinyallerini dinleyen bilim insanları kripto para birimi madenciliği çılgınlığı sayesinde ihtiyaç duydukları bilgisayar donanımını elde etmek için mücadele ediyorlar.

SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) araştırmacıları her ne kadar dünya dışı varlıkların gerçekten olup olmadığını araştırmaya çalışsa da önlerinde kocaman bir engel bulunuyor: kripto para madencileri. Zira araştırmacılar için elzem olan bileşenler kripto para madencileri tarafından kullanılıyor. BBC'de yer alan habere göre Berkeley SETI Research Center'da bilim insanı olarak görev tan Dan Werthimer verdiği demeçte "En yeni GPU'ları [grafik işlemci birimlerini] kullanmak istiyoruz ... ve onları elde edemiyoruz" dedi. Bu sorunun son birkaç ay içerisinde ortaya çıktığını söyleyen Werhimer, bunun yabancı varlıkları aramayı zorlaştırdığını söyledi.

GPU sıkıntısı genel olarak kriptokrasi madenciliğinin son dönemlerde artması sebebiyle yaşanıyor. Zira kripto para madenciliği sırasında muazzam miktarda bilgisayar gücü gerekiyor. Radyo sinyallerini takip etmek de çok fazla bilgi işlem gücü gerektiriyor. Werhimer, "SETI'de elimizden geldiği kadar çok frekans kanalına bakmak istiyoruz çünkü ET'nin yayınlanma sıklığını bilmiyoruz ve çok sayıda farklı sinyal türünü aramak istiyoruz- AM veya FM, hangi bağlantı kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Örgüt, çalışmalarını Batı Virginia ve Avustralya'daki gözlem evlerinde sürdürmeye çalışıyor. SETI'ye ait teleskopları kozmozdan frekans toplamak için 100 GPU'ya ihtiyaç duyuyor ancak GPU tedarik etmek gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor.

Bir başka adyo-astronomi organizasyonu olan HERA da aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirtti. Yine Berkeley Üniversitesi'nde bir profesör olan ve HERA'da çalışma yürüten Aaron Parsons yaptığı açıklamada Ulusal Bilim Vakfı'ndan galaksilerin ve yıldızların nasıl oluştuğu üzerine yaptıkları araştırmalarını genişletmek için hibe aldıklarını söyledi. Parsons, HERA teleskoplarından gelen tüm veriyi birleştirmek için çok fazla GPU'ya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

3 Ay önce 500 dolara malolan GPU'nun şimdi 1000 dolara malolacak ve bütçeden 32.000 dolar daha fazla para çıkacak. Olasılık önleme bütçesi şu an için yardımcı oluyor, ancak arz daha da kısıtlı hale gelirse Parsons'a göre araştırmaya devam edemeyebilecekler.