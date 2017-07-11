Kim olduğu bilinmeyen bir kriptolu para ticareti ekibinin, bir aydan biraz daha kısa bir süre içerisinde 200 milyar dolar kazandığı bildiriliyor. Kriptolu para ticaretindeki anonim kimliklerin varlığı ise bir çok soruyu gündeme getiriyor.

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Yukarıda gördüğünüz satır yazım hatası değil. Bu kod dizisi, anonim şifreleme ticarati yapan bir tüccarın, bir aydan biraz daha fazla sürede 200 milyon dolardan fazla para kazandırdığı sanal cüzdan kodu.

Edinilen bilgilere göre bu anonim tüccar, kısa sürede kendi şifreleme varlıklarını 55 milyon dolardan 283 milyon dolara çıkarabildi. Ethereum para birimi Bitcoin’in tatını sallarken kontrolsüz internet tüccarlığı, tüm dünya çağın büyük para akışlarına sebep olmaya başladı.

Kriptokrasi ticaretinden kazanç miktarı inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bloomberg'e göre kriptolu para birimlerinin değeri, 6 Haziran'da 100 milyar doları aştığında en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Uzmanların aklında tek bir soru var: Bu ticaret ne kadar güvenli?

Kriptolu para birimlerinin bu kadar popüler hale gelmesinin ana nedenlerinden biri, kesinlikle ticaretin anonim olarak yapılabilmesi. Finansal gizlilik ticareti hızlandıran önemli bir detay, çünkü kontrol mekanizmaları devre dışı kalıyorlar.

An itibariyle görüşler, kriptokrasi yoluyla ticaretin önce inanılmaz kazançlı olacağı ve birkaç yıl içerisinde çok kazananların çok kaybedeceği yönünde toplanıyor. Uzmanlara göre, dünya ekonomisi söz konusu anonim ticaret ve para akışı yüzünden derin darbeler yemek üzere. Nitekim ders almak için uçurumun kenarından dönmeye alıştığımız için şimdilik sadece kazanç miktarlarına odaklanıyoruz.