Kritik Durumlarda Hayatınızı Kurtaracak 8 Taktik

Kritik bir alanda tek başınıza kalmış ve yardım edecek kimseniz yoksa bu taktikler çok işinize yarayacaktır.

Çoğu insan hayatını hiçbir zaman yaralanmayacak veya ölmeyecekmiş gibi yaşıyor, ancak hayatın içerisinde bulunan bu olguları kabullenmeli ve bu olaylara karşı nasıl önlem alabiliriz, onlara bakmalıyız. Bugün sizlere olası tehlikeli durumlardan en az zararla kurtulmanızı sağlayacak 9 taktik vereceğim. Bu taktikleri aklınızın bir köşesine yazarsanız düştüğünüz zor bir durumdan kurtulmanız daha kolay olabilir.

Akıntıya Karşı Çapraz Yüzün

Belirli bir açı ile sizi sürükleyen akıntılarda olduğu gibi hızlıca kıyıya ulaşmak isterseniz muhtemelen bu amacınız boşa çıkacaktır. Bu tarz durumlar karşısında kıyıya doğru yüzmek yerine, akıntıya çapraz bir konum belirleyerek yüzmeye çalışın.

Denizanası Isırıklarına Karşı Tuzlu Su

Bu tarz saldırılarda vücudunuzda bir takım denizanası parçaları kalmış olabilir, bu parçaları elinizle dokunmadan bir bez yardımı ile temizleyin ve yaranın bulunduğu yeri tuzlu suyla güzelce yıkayın. Mümkünse bu temizleme işlemini elma sirkesi ve alkolü karıştırarak yapabilirsiniz. Bu süreçte bol bol su içmeniz gerekiyor.

3 Kuralı Nedir

3 kuralı, nefessiz 3 dakika, susuz 3 gün, yemeksiz ise 3 hafta yaşayacağınızı hatırlatan bir sistemdir.

Telefon Bataryasını Kullanarak Ateş Yakın

Telefona çalışır vaziyette ihtiyaç duyuyorsanız elbette bu adımdan uzak durun, ancak acilen ateş yakmanız gerektiği bir sırada, çeşitli yanıcı malzemeleri ayarladıktan sonra telefonunuzun LI-ON pilini kesici bir aletle delebilir ve çalı çırpının tutuşması için gerekli kıvılcımı elde edebilirsiniz.

Yarayı Yapıştırın

Eğer derin bir yaranız varsa ve bunun için yara bandı gibi aletler yoksa, uhu(404) gibi yapıştırıcılarla yaraya fazla temas ettirmeden yaranın iki yanağını birbirine yapıştırın.

Susuz Durumlarda Kar Yemekten Kaçının

Susuz kaldığınızda kar yemek zaten az olan enerjinizi iyice düşürecektir, çünkü kar vücut ısınızı düşürecek ve bu yüzden vücudun ısıyı dengelemek için daha yükşek enerji üretmeye çabalamasını sağlayacaktır. Kritik durumlarda elinizde karı eritip bu şekilde tüketim yapmanız en doğrusu olacaktır.

Tencere ve Tava Yangınlarına Karşı Yapabilecekleriniz

Bu tarz aletlerden dolayı ciddi yangınlar çıkabiliyor. Bunların yanma durumunda su gibi aletlerle uğraşmak yerine oksijeni ortadan kaldırmayı hedefleyin. Ateş, hava ile etkileşim sonucu oluşuyor, bu yüzden tavanın üzerine kalın bir battaniye tarzı bir şey koyarsanız ateş sönecektir.

Vücudunuza Nesne Saplanmışsa Çıkarmayın

Elinize batan bir cam parçası veya ayağınıza batan bir çivi her zaman karşılaşabileceğiniz bir manzara. Haliyle bu gibi durumlarda soğukkanlılığımızı korumak gerekiyor. Bu süreçte yapmanız gereken parçayı vücudunuzdan çıkartmak değil. Bunun yerine acil servisi arayıp bekleyin, eğer parça dışarı çıkarsa o boşluktan kan akar ve siz muhtemelen bu kanı durduramazsınız. O yüzden çıkarma işlemini sağlık görevlilerine bırakın.