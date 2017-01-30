İsveç akıllı saat markası Kronaby, şarjı iki yıl boyunca dayanan ve geleneksel tasarıma sahip dört yeni hibrit akıllı saati piyasaya sürecek.



Kronaby Apex

Hibrit akıllı saatler, geleneksel saat tasarımlarıyla akıllı fonksiyonları bir araya getiriyor. İsveçli saat markası Kronaby; Apex, Sekel, Nord ve Carat adlı dört farklı akıllı saat modeliyle bu alana adım attı. Bu dört akıllı saatin tamamı, safir kristal kaplı paslanmaz çelik kasaya sahip. Akıllı saatler, 100 metreye kadar suya dayanıklı. Bununla birlikte 22 mm ve 18 mm genişliğinde deri, örgü ve paslanmaz çelik kayış seçenekleri bulunuyor.



​Kronaby Carat

İlk bakışta geleneksel bir saatten farksız gibi görünen akıllı saatler, hem Android telefonlarla hem de iPhone’larla kullanılabiliyor. Saatlerin üzerindeki her tuş, uygulamadaki belirli bir fonksiyona atanabiliyor ve bu fonksiyon için kullanılabiliyor. Kronaby’ın bu saatlerinin en iyi yanı ise bataryaları. Kronaby, akıllı saatlerde bulunan bataryaların iki yıl boyunca şarja ihtiyaç duymayacağını belirtiyor. Bu da mobil cihazlar için büyük bir problem olan şarj sorununun, bu akıllı saatler için problem olmayacağı anlamına geliyor.



​Kronaby Nord

Bu akıllı saatler; adımları takip edebilmesinin yanı sıra, akıllı alarm, hareket uyarıları, müzik kontrolleri gibi özelliklere sahip. Bu dört akıllı saatin her biri kendine özel bir tasarıma sahip ve her akıllı saat için kayış seçeneği mevcut. Akıllı saatlerin fiyatları ise 395 Euro ile 595 Euro arasında değişiyor. Saatlerin mart ayının sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte ilk aşamada akıllı saatler, sadece Avrupa’da satışa sunulacak.



​Kronaby Sekel