KTÜ Kariyer Gelişim Günleri 9-10 Mart Tarihlerinde Gerçekleşecek!

Karadeniz Teknik Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Kariyer Gelişim Günleri’nde birçok şirketi ağırlayarak Karadeniz Bölgesi’ndeki öğrencilerin geleceğine ışık tutacak.

Henüz iş hayatına atılmamış öğrencileri, mesleki deneyim edinmiş ve zorlu basamakları tırmanmış kişilerle buluşturarak kariyer hedeflerine yön vermelerine yardımcı olmak ve iş hayatıyla ilgili akıllarında ki tüm soru işaretlerini gidermek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Gelişim Günleri, bu yıl 9-10 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek.

Profesyoneller ile öğrencileri tek çatı altında toplayacak olan bu etkinlik, her öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanda faaliyet gösteren firmalar eşliğinde geleceğe ışık tutabilmek ve bu etkinliği fırsata dönüştürmek amacıyla hazırlanıyor.

Çalışmak istediğiniz alan ve sektörler hakkında doldu dolu bilgi alacağınız etkinlikte düzenlenecek olan 8 oturumdan en az 5’ine katıldığınızda katılım sertifikası da alabileceğiniz Kariyer Gelişim Günleri’e Microsoft, Vodafone, Unilever, Schineider Electiric, Aselsan, Scorp ve ING Bank katılacak.

Etkinlik ile ilgili tüm detayları buradaki resmi sitesinden görebileceğiniz Kariyer Gelişim Günleri, 9-10 Mart 2017 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.