Kuantum Fiziği ve O Ünlü 'Çift Yarık Deneyi'ne Giden Yol

Fiziksel dünyanın göründüğü ve hissedildiği gibi 'katı'' olmadığı bilgisine ulaşalı çok oldu. Gerçekte, evren büyük ölçüde boşluktan veya hiçbir şeyden oluşmaktadır.

Uzayda gezindiğimizde, yıldızlar ve galaksiler denilen madde parçacıkları arasında sadece muazzam bir 'boşluk' ve 'hiçbir şey' olduğuna tanık oluruz. Teknoloji geliştikçe ve içsel alanda daha derinlere ilerledikçe, aynı şeyi atomik ve atom altı dünyalarda da görüyoruz.

Bunu daha iyi anlayabilme adına, aşağıdaki 3 videoyu izlemekte fayda var...

Powers of Ten:

Cosmic Voyage:

Cosmic Zoom:

Söz konusu videolarda görülmesi icap eden en önemli şey, 'dış alan' ve 'iç alan' benzerliğidir. Özetle görünen, boş alan haricinde neredeyse hiçbir şeyin olmamasıdır.

Mesela, bir hidrojen atomunun çekirdeğini alıp bir basketbolun büyüklüğüne getirirseniz; o atomun en dış kenarını tanımlayan elektron, çekirdekten 32 km uzakta olacaktır. Peki arada ne vardır? Hiçbir şey, sıfır, yokluk. Yani aslında evren, çoğunluk ile boşluktur.

O halde anlamamız gereken ilk şey, maddenin böyle 'katı' görünmesine ve hissettirmesine karşın aslında 'katı' olmadığı ve boş alanla dolu olduğudur.

Yukarıdaki videolar, bizim o zamanki anlayışımızın sınırında sona ermektedir. Fakat teknoloji yıllar içerisinde geliştikçe ve bilim insanları içsel alan'ın içine, daha derine inebildiklerinde, yüzyıllardır inanmakta olduğumuz fizik yasalarına ve beklentilere uymayan çok ufak parçacıklar keşfettiler.

Gerçek bir kargaşaya sebep olan o ünlü deney ise, 'Çift Yarık Deneyi' olarak adlandırılmıştır.

Bu deney ilk olarak 1801 yılında, İngiliz bilim insanı Thomas Young tarafından ışıkla yapıldı ve Young, ışığın aslında bir parçacık olmadığını, bunun yerine bir dalga gibi davrandığını gösterdi.

Aynı deney daha sonra, 1961 yılında, ışık yerine elektronlarla ve son olarak da 1974 yılında yalnızca bir elektronla gerçekleştirildi. O zamandan sonraki tüm tekrarlar ise aynı sonuca işaret etti.

Çift Yarık Deneyi, 2002 yılının Eylül ayında, Physics World okuyucuları tarafından 'en iyi deney' seçildi.

İşte o deney:

Videodaki deneyde, maddenin 'elektron' ismi verilen çok küçük bir parçacığının çift yarıktan geçtiğinde sanki parçacık değil de dalgaymış gibi geçerek karşıda dalga desen modeli oluşturduğunu görüyoruz.

Ayrıca bu deney, sadece elektronlar ile değil, atom çekirdeği için de aynı neticeleri vermiştir.