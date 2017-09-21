Küba ABD’li Görevliler Üzerinde Sonik Silahlar Kullanmış!

İki yıl önce, Küba’daki ABD Büyükelçiliğinde görev yapan 21 diplomatın yaşadığı olaylara dair yeni iddialar ortaya atıldı. Vücudun dahili sistemlerine ciddi zararlar veren ve hafıza kayıplarına yol açan silahlar kullanıldığı söyleniyor.

Bilim kurgu filmlerini aratmayan teknolojileriyle sonik silahların varlığına dair söylentileri duymuşsunuzdur. Bu silahlar bir yaralama ya da ortalığı kan gölüne çevirme amaçlı üretilmiyorlar. Daha çok, geçici ya da kalıcı hafıza kayıplarına ve vücudun çeşitli dahili sistemlerinde hasara yol açan bu silahların kullanımı yasaklanmıştı.

Küba ve ABD arasında yaşanan ve hiç bitmeyen soğuk savaşın izleri hala tartışma konusu. Günümüzde bile iki ülke politik ve diplomatik çatışmalarıyla sık sık gündeme geliyorlar. Ortaya atılan yeni iddialar ise Havana’da görevli olan 21 ABD diplomatının Küba tarafından yapılan yasaklı silah saldırıları sonucu hasar aldıklarına dair söylemler içeriyor.

Saldırılara maruz kaldığı söylenen birçok diplomat, yanlış bir durum sezmediklerini söyleseler de bit kısmı tiz fakat yüksek sesli patlamalar duyduklarını belirtiyorlar. Bir diplomat, otel odasında uyurken bir sarsıntıyla uyandığını ve yatağına döndüğünde acı dolu anlar yaşadığını belirtiyor.

Burun kanamaları, mide bulantıları, baş dönmeleri ve şiddetli ağrı şikayetlerinin yanı sıra hafif şiddetli beyin hasarı, kalıcı işitme ve hafıza kaybına kadar değişen belirtiler olduğu iddia ediliyor. Garip bir şekilde saldırıdan sonra Havana’dan ayrılan bazı diplomatların işitme kabiliyetlerinin yerine geldiği söyleniyor.

Son yıllarda diplomatik alanda Küba’nın ABD’ye üstünlük sağladığı ve bölgede güçlendiğini göz önüne alırsak, Küba’da görevli olan ABD diplomatlarının tavırları tartışmaya açılıyor. Dolayısı ile Küba’nın bölgedeki yükselişi, söz konusu diplomatların etkin olamayışlarına bağlanıyor. Bu durum ve iddialar üzerine FBI ve CIA gibi istihbarat kurumları da gerekli araştırmalara başlamış durumdalar. Söz konusu silahlarla diplomatları etki altına alıp onları kimseye göstermeden saf dışı bırakıldığı şüphesi var.

21 diplomat krizi üzerine atılan iddialar gerginliği tırmandıracak gibi duruyor. Üstelik geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Dışileri Bakanı Res Tillerson’un, Trump yönetiminin Küba’daki büyük elçiliği kapatacağını açıklaması olayları doğrular nitelikte.

Açığa çıkan söylentiler üzerine Fransa başta olmak üzere birkaç ülke de kendi büyük elçiliklerini ve diplomatlarını güvence altına almayı tartışıyorlar. ABD’nin Kuzey Kore ile artan gerilimi, Kuzey Kore’nin tıpkı komünizm ve milliyetçilik karması bir yönetim sistemine sahip olması, Küba’nın komünist rejmi olası bir savaş ortamındaki safları belirginleştiriyor.

Umarız söz konusu iddialar doğru değildir ve bir takım yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ancak biz neyi umarsak umalım ABD’nin istediği tavrı takınmak için ortaya attığı kanıtlar tarih boyunca yanıltıcı olmuştur.