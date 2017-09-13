Uzun yıllara dayalı tecrübesini bir çok tanınmış firmanın da yer aldığı CNCF'e Platin üyelik ücreti ödeyerek taşıyan Oracle, projedeki varlığını kağıt üzerinde de onaylatmış oldu.

Oracle bugün yaptığı duyuruyla ‘Cloud Native Computing Foundation’a platin üye olarak katıldığını bildirdi. Böylece ‘Kubernetes’ (uygulama konteynırlarının dağıtımı, ölçeklendirimesi ve işletilmesi için tasarlanmış açık kaynaklı platform) projesi ve ilgili araçları için sponsorluk yapan Amazon, Cisco, Google, IBM, Intel, Microsoft ve RedHat gibi firmalar arasına katılmış oluyor.

CNCF’e üyelik, ucuz değil. Platin üyeler katılım için 370.000$ ödeme yapıyorlar. Bu yönüyle bir firmanın CNCF’e katılması, Kubernetes’in ekosistemini destekleyen bir firma olduğunun ayan beyan delili oluyor.

Aslına bakarsanız Oracle sadece vakfa katılmakla kalmıyor, aynı zamanda Kubernetes’i Oracle Linux platformuna taşıyor ve ‘Oracle Cloud Altyapısı’ için Terraform Kubernetes adlı yükleyicisini açık kaynaklı hale getiriyor. Oracle’ın halihazırda Kubernetes ve ilgili konteynır işlemlerine bir çok katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle bugünkü hareket, firmanın ekosistemdeki mevcut yatırımını resmileştirmek gibi bir anlam taşıyor.

Kapalı olarak gerçekleştirilen bir oturumda ‘Cloud Native Computing Foundation’ın sorumlu işletim görevlisi Chris Aniszczyk şöyle dedi: “Oracle, dünya çapındaki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak on yıllarca birikime sahip. Oracle’ın CNCF’e platin üye olarak katılması bizleri heyecanlandırdı. Firmanın varlığının kuruluşlar kümesinin geleceğini tanımlamakta anahtar rol oynayacağına inanıyoruz.”

Gelinen noktada Kubernetes’in ‘taşıyıcı uyarlama’ savaşını kazanacağı kesin zira görünürde oyunun tüm ana oyuncuları projeyi hem finansal hem de kod katkısında bulunarak destekliyorlar.