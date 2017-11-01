'Küçücük' Bir Drone, Tüm Şehrin Hava Trafiğini Kilitledi!

Hava trafiği izleme servisi NATS, yanlış yerde drone kullanımının nasıl bir kaosa yol açtığını göstermek için 2 Temmuz'da Londra'da bulunan Gatwick Havalimanı'nda yaşanan hava trafiği kaosunu modelleyerek video haline getirdi ve paylaştı.

Drone’lar kolay ulaşılabilmeleri, kolay kontrol edilebilmeleri ve kolaylıkla muhteşem görüntüler elde edebilmeleri nedeni ile son yılların en hızlı yayılan trendlerinden biri oldu. Bununla birlikte çoğu insan drone’ların asıl amacını ve özelliklerini öğrenmediği için onlara bir oyuncak gözü ile baktı.

Bir ‘oyuncak’ olunca drone'ların hem yaşanan bazı kazalar hem de kişisel mahremiyeti ihlal etme gibi durumlar nedeniyle kullanımı kısıtlandı. Artık belirli bir ağırlığın üzerinde bir drone aldığınızda bunu resmi makamlarda kayıt ettirmeniz gerekiyor. Ayrıca drone’unuz kayıtlı olsa dahi istediğiniz her yerde havalandıramıyorsunuz.

Eğer drone güvenliğinin biraz abartıldığını düşünüyorsanız, hava trafiği izleme servisi NATS’ın hazırladığı 2 dakikalık videoda 2 Temmuz’da Birleşik Krallık’ın en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick Havalimanı üzerinde sadece 14 dakika havalanan bir drone’un nasıl bir kaosa yol açtığını görebilirsiniz.

Havalimanı üzerinde havalanan drone fark edildiği anda tüm inişler ve kalkışlar durduruluyor. İnmek üzere olan uçaklar Londra üzerinde dolaşmaya ve daireler çizmeye başlıyorlar, yakıtı bitmek üzere olan uçaklar ise başka bir rotaya doğru hareketleniyorlar. Sadece ‘küçücük’ bir drone, dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Londra’nın hava trafiğini kilitliyor ve yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atabiliyor.