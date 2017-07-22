Geçtiğimiz günlerde cüce kırmızı yıldızdan gelen garip sinyaller bilim adamları arasında şaşkınlığa sebep olmuştu. Bunun üzerine yapılan açıklamada bu sinyaller açıklığa kavuştu.

Geçtiğimiz hafta, Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'ndeki gök bilimciler, küçük bir kırmızı cüce yıldızdan gelen garip radyo sinyalleri aldıklarını açıkladılar ve kendileri de buna neden olanları tam olarak anlayamadılar. Şimdi, cevapları varmış gibi görünüyor. Bu tuhaf radyo sinyallerinin büyük olasılıkla birkaç uydu yayınından geldiği ortaya çıktı.

Radyo sinyalleri başlangıçta gök bilimcileri şaşırttı. Yıldızdan gelen bir güneş ışını, sinyallerin oluşmasına neden olabilir. Ancak dalgalar doğru frekansta değildi. Gökbilimciler, dalgaların yakındaki uydulara ait olmasının mümkün olduğunu söyledi. Ancak sinyalin yapısı, dalgaların Dünya'ya ulaşmak için uzayda uzun bir yol kat etmiş gibi görünmesini sağladı.

Neyse ki, Arecibo ekibi yıldızın gözlemlerini yaptı. Gök bilimciler, diğer araştırma kurumları ve bilim adamları ile birlikte sonuçları analiz ettiler ve sinyalin derin uzaydan gelmediğine, ancak durağan yörüngede dönen bir veya daha fazla uydudan geldiğine karar verdiler. Ross 128 olarak adlandırılan yıldız, birçok durgun uydunun oturduğu gökyüzünün bir bölümünde bulunuyor. Ancak, dalga sinyallerinin neden yıldızlararası uzayda dolaşmış gibi durduğunu açıklamıyor. Ekip, "Birden fazla yansımanın bu çarpıklığa neden olması mümkündür, ancak bu ve diğer olasılıkları keşfetmek için daha fazla zamana ihtiyacımız olacak" dedi.