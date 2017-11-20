'Küçük Telefon' İştahınızı Kabartacak iPhone SE 2 Konsepti!

Concept Creator YouTube kanalı, küçük ekranlı iPhone hayranları için tanıtılması beklenen iPhone SE 2'ye ait yeni bir konsept video yayınladı.

Bu yılın belki de en çok konuşulan akıllı telefonu olan iPhone X, büyük bir kullanıcı kitlesinden tasarımı ile geçer not almayı başardı. Ekranın üstünde bulunan çentik her ne kadar pek çok kişiyi rahatsız etse de, uzun yıllar sonra ‘iyi’ bir ekran/kasa oranı gören kullanıcılar genel olarak cihazdan memnun kaldılar.

iPhone X’un tasarım konusunda kafalardaki şüpheleri yok etmesi ile birlikte en çok merak edilen konu, Apple’ın yeni ürünlerinde nasıl bir tasarım çizgisi izleyeceği oldu. Bazı söylentiler iMac ve iPad de dahil olmak üzere Apple’ın tüm yeni ürünlerinde ‘çentikli’ çerçevesiz tasarımı sürdüreceğini bildiriyor.

Apple uzun yıllar boyunca Android rakiplerine göre daha küçük ekranlı akıllı telefonlar çıkardı. iPhone 6 ile birlikte hem ekran hem de kasa fazlası ile büyüdü ve küçük ekran seven iPhone hayranları biraz ikinci plana itilmiş oldu. Apple, hiçbir müşterisini unutmadığını göstererek iPhone SE’yi piyasaya sürdü.

Yeni dedikodular Apple’ın gelecek yıl yeni bir küçük ekranlı telefon olarak iPhone SE 2’yi piyasaya süreceğini söylüyor. Üstelik yeni ‘küçük’ iPhone, 10. yıl özel telefonu iPhone X’da olduğu gibi çerçevesiz ekranlı ve çentikli bir tasarımda olacak. Dolayısı ile cihaz Face ID’yi destekleyecek fakat çift kamera bulunmayacak.

Tasarım olarak iPhone X’un mini versiyonu olarak nitelendirilebilecek olan iPhone SE 2, çerçevesiz ekranının altında da iPhone X ile aynı donanım özelliklerine sahip olacak. Bu nedenle fiyatının ilk iPhone SE kadar uygun olmasını beklemeyin. ‘Mini’ iPhone X’un konsept tasarımını aşağıdaki videoda inceleyebilirsiniz.