Küçük Emrah, Bitcoin Zengini Çıktı!

Bir dönemin arabesk müziğinin önde gelenlerinden ve 'acıklı' filmlerinin aranan çocuklarından olan Emrah'ın Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

'Küçük Emrah' olarak bilinen ancak artık hiç de küçük olmayan Emrah'ın Facebook ve Twitter'da hisselerinin olduğu biliniyordu. Teknolojik gelişmelere duyarsız kalmadığı bilinen Emrah'ın hatırı sayılır bir Bitcoin yatırımcısı olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın yurt dışında vereceği bir konser için ücreti Bitcoin olarak talep ettiği öğrenildi.

Milliyet'de yer alan habere göre Emrah'ın sadece geçtiğimiz günlerde gelen konser teklifinden kripto para istemediği de belirtildi. Ünlü şarkıcının reklam anlaşmaları ve dizi gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerin karşılığı olarak kripto para istediği kaydedildi. Öte yandan Emrah'ın yurtdışı konseri için 30 Bitcoin istediği de öne sürüldü. 30 Bitcoin an itibariyle 1 milyon 100 bin TL'yi aşan bir değere sahip bulunuyor.

Bununla birlikte Emrah'ın sosyal ağlarda yaptığı yatırımlardan dolayı 'Digi Emrah' olarak anıldığı söylendi. Emrah'ın halihazırda sahibi olduğu Bitcoin varlığı bilinmiyor ancak teknolojik alana yönelik merakından dolayı oldukça yüklü miktarlarda kripto para servetinin olduğu düşünülüyor. Öte yandan Bitcoin'le zenginliğine zenginlik katan ilk ünlü Emrah değil, daha önce ünlü rapçi 50 Cent'in, 8 ila 8.5 milyon dolarlık Bitcoin'inin olduğu ortaya çıkmıştı.