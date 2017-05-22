Küçük Kızı Suya Çeken Deniz Aslanının Viral Olan Videosu!

Kanada'da deniz aslanı, küçük bir kızı aile fertlerinin arasındayken yakalayıp suya çekti. Neyse ki korkulan olmadı ve küçük kız yara almadan kurtuldu.

Turistlerin deniz aslanlarını beslediği bir yerde iskelenin kıyısına oturan küçük bir kız, deniz aslanı tarafından ısırılarak suya çekildi. Küçük kız suya çekilir çekilmez kızın aile üyelerinden birisi olduğu bilinen adam, korkusuzca suya atlayarak küçük kızı kurtardı.

Kanada’nın Richmond kentindeki Steveston Balıkçı İskelesi’nde yaşanan olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir durum. Kızın elbisesinden ısırarak suyun içine atan deniz aslanı, kıza hiçbir şekilde zarar vermiyor ve kız, çok kısa bir sürede aile ferdi tarafından kurtarılıyor. Heyecan yapan deniz aslanı ise bir süre sonra ortadan kayboluyor.

Deniz aslanı, kutuplarda ve ılıman bölgelerde yaşayabilen ve genelde ne bulursa yiyen bir hayvandır. Daha çok sürü balıkları, ahtapotlar ve çeşitli kabuklu hayvanları yiyen deniz aslanları, fazla derine dalmadan kıyıya yakın bir şekilde yaşarlar.

Tahminlere göre deniz aslanını beslemeye başlayan aile, hayvanın rahatlamasını sağladı. Michael Fujiwara tarafından kaydedilen görüntüler, ailelerin deniz kenarındayken çok daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Küçük kıza bir şey olmadığı için hepimiz rahat bir nefes aldık.