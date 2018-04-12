Özellikle portre fotoğrafçılığı konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve ekipman ile mekan konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, profesyonel bir fotoğrafçıdan gelen bu tavsiyeler işinize yarayabilir.

Profesyonel bir fotoğrafçı olmak büyük bir emek ve özveri gerektiriyor ancak eğer fotoğraf çekmeye ilgiliyseniz ve gerekli görülen bazı imkanlara sahip değilseniz de başarılı fotoğraflar çekmenin birçok yolu var. Telefon kamerası ile çekilmiş ve festivallerden ödüller almış birçok film ve fotoğraf, bu durumu özetlemek için iyi bir örnek olabilir. Evinizin salonunda ya da ufak bir bodrum katında bile şahane görseller üretmek mümkün ve karşılaşılacak tüm olası sorunların yaratıcı çözümleri var.

Alçak Tavan

Çekim yapacağınız mekan alçak tavanlı ve basık bir oda olabilir. Bu ilk bakışta bir sorun gibi görünse de, biraz yaratıcılıkla bunu fırsata çevirmek mümkün. Basık bir tavan size ışığı daha rahat kullanabilme imkanı sunar. Bu sayede oluşturduğunuz görsel kompozisyonla daha rahat oynayabilirsiniz. Sizi sıkıntıya sokacak olan tek şey, modellerin ayakta pozlanamayacak olmasıdır ancak görsele uyan basit bir sandalye ya da basamak üzerinde verilen bir poz aslında ayakta verilecek bir pozdan çok daha estetik görünebilir.

Renkli Duvarlar

Renkli duvarlar, ilk bakışta güzel bir fonmuş gibi gelse de ışık konusunda yeterince dikkatli olunmazsa o renkler ekranda hiç de göründüğü gibi hoş durmaz. Ancak bunu da dengelemenin bazı kolay yolları var. Eğer önünde çekim yapacağınız duvarın rengi, oluşturduğunuz kareyi bozuyorsa, ışığın dengelenmesini sağlayacak yöntemler kullanarak duvardaki renk patlamaları ve parlamaların önüne geçebilirsiniz.

Çok Küçük Mekanlar

Çok küçük bir mekanda fotoğraf çekmenin en zorlayıcı yanı ışığı dengeleyebilmek. Hem odayı aydınlatacak bir ışık kaynağına ihtiyacınız olacak hem de o ışığı yumuşatmaya. Profesyonel fotoğrafçılar böyle durumlardaa bazı filtreler ve ekipmanlar kullanıyor. Ancak profesyonel olmayan birçok yol da mevcut. Işık kaynağından gelen ışığın şiddetini azaltacak herhangi bir gölgeleme oyunu bile, şahane etkiler yaratabilir.

Uygun Olmayan Zeminler

Çekim yapılan odanın zemini, yalnızca görsel olarak etkili değildir. Aynı zamand ışık konusunda da önemli bir etken olan zemin için en kritik mesele, ışığı yansıtma oranıdır. Yerden yansıyan ışık fotoğrafınızı bozuyorsa, ufak örtüler ya da ışığın yansımasını engelleyecek bazı malzemeler ile bu durumun önüne geçebilirsiniz.

Eğer fotoğrafçılık ile ilgileniyorsanız, meselenin pahalı makineler ya da kusursuz stüdyolar olmadığını bilmelisiniz. Önemli olan duyduğunuz ilgi ve yaratıcı olma çabanız. Bu sayede birçok görseli, neredeyse hiç 'profesyonel' ekipman kullanmadan oluşturabilirsiniz. Doğa fotoğrafçılığı gibi geniş bir çalışma alanı olmadığı için stüdyo fotoğrafçılığı bu konuda daha kısıtlayıcı olsa da, denemekte fayda var.