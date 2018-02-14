Küçük Ve Orta Ölçekli Yayıncılar Apple News'tan Şikayetçi

Çok sayıda yayın yapan özel bir Slack kanalından haber çeken Apple yayın ekibinin öne çıkacak haberleri kendileri belirleyerek, küçük ve orta ölçekli yayıncıların para kazanmalarına engel oldukları bildirildi.

The Information'da yayınlanan bir habere göre Apple'ın yazı işleri ekibinin kendi seçtikleri yayıncıların haberlerini ön plana çıkardıkları bildirildi.

Yayıncılar, serviste yeterli sayıda okuyucu akışı olmadığını söylüyorlar. Bilakis ziyaretçilerin büyük bölümünün Apple'ın seçtiği 'Öne çıkanlar' ya da 'En çok okunanlar' başlıkları üzerinden gelen kişiler olduklarını, son dakika haberleri haricindeki haberlere ise pek ilgi olmadığını belirtiyorlar.

Apple'ın haberlerden gelen geliri artıyor olmakla birlikte, kar oranları küçük ve orta ölçekli yayıncılar hala oldukça sığ kalıyor. Reklamlardan ise oldukça düşük gelir elde ediliyor zira Apple, yayınlanacak reklamlar üzerinde hemen hemen hiç kontrol yapmıyor. Bunun sonucunda somut anlamda bir gelir grafiği de yakalanamıyor.

Habere göre bu sorunlara kısmen de olsa çözüm getirmek isteyen Apple, 20 yayıncının katılımıyla Google'ın 'DoubleClick' reklam platformunu 'kapalı teste' tabi tutmaya başladı. Ama eğer bu girişimler sonuç vermeyecek olursa, Apple News'ı kara günler bekliyor demektir.

"Buradan gerçek anlamda bir para akışının geldiğini görmek zorundayız. Aksi takdirde Facebook Instant benzeri bir oluşuma dönük karar vermek durumunda kalacağız" diyor ismi belirtilmeyen bir yayın kurumunun yöneticisi, The Information'a verdiği demeçte.

2015 yılının 16 Eylül'ünde yayın hayatına başlayan Apple News, ilk başta sadece Amerika'da hizmet veriyordu. Apple'ın 'News' uygulaası Atom ve RSS beslemelerinden bilgi çekmek suretiyle çalışıyor. Apple'ın format gereksinimlerini karşılayan herhangi bir yayıncı News platformunda yayın yapabiliyor.