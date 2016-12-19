Kulağında Galaxy Note 7 Patlayan CeeLo Green’in Videosu Troll Çıktı!

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan ünlü sanatçı CeeLo Green’in telefon ile konuşurken telefonun patlama görüntülerinin fake olduğu ortaya çıktı.

Bu yılın belki de en büyük olayı olan Samsung’un Galaxy Note 7 patlama faciasının ardından dün ortaya çıkan bir video tartışmalara sebep olmuştu. Amerikalı ünlü rap sanatçısı olan CeeLo Green’in bir müzik stüdyosunda Galaxy Note 7 olduğu iddia edilen telefonuyla konuşurken kulağında patlama anına dair paylaşılan görüntü, ünlünün fanları tarafından oldukça üzüntüyle karşılanmış, telefon modeli de bilinmemesine rağmen patlaması sebebiyle Note 7 olduğu düşünülerek “Geri çağırılan bir telefonu neden kullanmaya devam ediyor?” diye de tepkiler oluşmuştu.

Ardından kendi Facebook sayfası üzerinden kısa bir canlı yayın ile olayın aslını anlatan Green, videonun bir düzmece olduğunu, aslında Gnarly Davidson adındaki yeni bir karakterin tanıtım videosundan kısa bir parça olduğundan bahsederek özür diledi.

Ardından viral bir çalışma olabileceği ihtimalleri de ortaya çıkmasına rağmen CeeLo Green’in bu videosu da resmen gerçek olmadığı anlaşılmış oldu. (Zaten canlı yayına bakarsanız kulağında da hiçbir sorun görünmüyor.) Bunun ardından projesi ne olursa olsun bir markanın zorla olumlu bir biçimde sonuçlandırdığı kötü bir süreci bu şekilde kullanmasına ise tepkiler hızla büyümeye devam etmekte.

Aşağıdaki videodan Green’in açıklamasını dinleyebilirsiniz;