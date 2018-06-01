Florida’da bir kadın, kolay kolay kimsenin başına gelmeyecek bir problem nedeniyle kâbus dolu günler yaşadı. Evin içinde meydana gelen böcek istilası nedeniyle zor günler geçiren kadının bu problemi, kulağının içine kadar ilerledi! Evet yanlış okumadınız. Evi saran hamam böcekleri, Florida’lı şansız kadının kulaklarının içerisine kadar yuva yaptılar.

Tallahassee Democrat’ın haberine göre, evlerinde son 3 yıldır sürekli olarak Alman hamam böcekleri istilası ile mücadele ettiklerini söyleyen Blake Collins, böceklerin öylesine fazla olduğundan bahsediyor ki yatakların üzerinde, çarşaflarda ve ampul yuvalarında bile geziniyorlarmış. Fakat Collins, ilerleyen zamanlarda durumun çok daha vahim bir hâl aldığını şu cümlelerle söylüyor, “Bacaklarını kafamın içinde hissedebiliyordum ancak bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu.”

Soluğu hemen hastane de alan çaresiz kadına, acil serviste bir doktor hemen müdahale de bulundu. Kulağının içerisine böceğin ölmesi için lidokain dolu bir şırınga enjekte edilen Collins, hissettiklerini şöyle anlatıyor, “Kulağımın içerisine lidokain döküldüğü zaman, onun süper hızlı bir şekilde hareket etmeye başladığını, dışarıya çıkmaya çalıştığını hissedebiliyordum. Aradan yaklaşık iki dakika geçti ve hareketleri azalıp öldü.” Talihsiz kadın, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bu kâbus anlarından sonra, “Öldüğünü kafamın içinde hissettim” diyor.

Buraya kadar okuduklarınızla içiniz bir nebze rahat etmiş olabilir. Fakat çok dayanıklı olan ve hızlı bir şekilde üreyebilen Alman hamam böcekleri hiç de öyle kolay peşinizi bırakmıyorlar. Çünkü Collins’in kulağında öldürülen böcek, dişiydi ve yumurtlamıştı bile! Neyse ki doktor bu durumu fark etti ve içerideki yumurtayı adamın kulağından çıkartmayı başardı. Teknik olarak “ootheca” yöntemiyle çoğalan Alman hamamböceği, tek seferde 50 adet yumurta yapabiliyor. Peki, evlerimizde ve bahçelerimizde yaşayan bu canlıların kuluçka süreleri nasıl ilerliyor?

Kuluçka döneminde hamamböcekleri bir takım gibi çalışıyorlar. Havadaki boşluğu yutarlar ve bedenlerini minik baloncuklar gibi şişirirler. Daha sonra çevrelerini hızla genişletirler ve “ootheca” denen dış koza kabuğunun duvarlarını ayırarak serbest kalırlar.

Blake Collins’e geri dönecek olursak, onun hiç mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü daha önce ilaçlama firmasını aradıklarını ve yaşadıkları yerin yöneticilerine durumu bildirdiklerini, hiçkimsenin bu durumla ilgilenmemesi yüzünden bunların başına geldiğinden bahsediyor. Bir mağazada müdürlük yapan Blake Collins, kocası McGee ile birlikte kirayı erkenden bitirip evi terk ettiklerini, başka bir yere taşındıklarını söylüyor.

Böylesi bir durumda kulağınıza kaçan böcek gibi zararlı canlılardan kurtulmak için ilk başvurmanız gereken yer elbette hastanelerdir. Bununla birlikte uzmanlar tarafından önerilen yöntemler arasında zeytin yağı, mineral yağı yada bebek yağı gibi sıvıları kulağınızın içerisine dökerek böcekleri çıkarmak gibi yollar da bulunuyor.