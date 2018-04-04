Grammy ödüllü ses mühendisi Luca Bignardi tarafından geliştirilen, kevlar kablosuyla en ağır darbelere bile dayanacak 1MORE E1010 kulak içi kulaklığa göz attık.

Kulak içi kulaklıklar, günümüzde en çok kullanılan kulaklıklar konumunda bulunuyor. Pazarlarda bile 5 TL’ye bulabileceğiniz bu kulaklıklar da normal olarak birbirinden farklı çeşide sahip. Bazıları bass ağırlıklı, bazıları daha çok tiz seslere çıkan, kimileri enstrümantal müziklere yatkın derken pek çok tarzda kulak içi kulaklık bulunuyor.

Kulaklıkların bu kadar çeşitli olması normal olarak bu üründe de pek çok kalite ve fiyat farkı oluşturuyor. Pazarda 5 TL’ye satılan kulaklıklar olduğu gibi çok daha kaliteli kulaklıklar da var. Bugün sizlere üç dengeli armatür ve bir dinamik karbon sürücüye sahip çok özel bir kulak içi kulaklık olan 1MORE E1010 Quad Driver’ı tanıtacağım. Eğik bir açıya sahip kulak bağlantısı ve 6 farklı kulaklık başlığı ile kulağınıza en uygun tasarıma bürünebilen 1MORE E1010, kusursuza yakın ses deneyiminin yanında son derece dayanıklı kevlar kaplı kabloya sahiptir.

3.5 mm porta sahip tüm iPhone ve Android uyumlu telefonlarda çalışabilen bu kulaklıkta dört farklı sürücü bulunuyor. Bu sürücülerden biri dinamik karbon sürücüyken, kalan üçü ise dengeleyici armatör sürücüdür.

Kulaklığın kablosu üzerinde yer alan etkileşim düğmesinde üç buton ve bir mikrofon bulunuyor. HD mikrofonla son derece kaliteli görüşmeler yapabilir, butonlar aracılığı ile çağrılarınızı yönetip sesi açıp kapayabilirsiniz.

Grammy Ödüllü Ses Mühendisi Tarafından Geliştirildi

1MORE E1010, Kevlar kablo sayesinde en ağır darbelere bile dayanabilecek şekilde tasarlandı. Kablo her ne kadar çok sağlam olsa da asıl merak edilen şey, kulaklığın vereceği performans. Burada devreye Grammy ödüllü ses mühendisi Luca Bignardi giriyor. Bignardi tarafından tasarlanan kulaklık, 99dB hassasiyet seviyesiyle en arkada gizlenmiş gizemli enstrümanın sesini bile duymanızı sağlayacak.

Manyetik Taşıma Çantası

1MORE E1010, lüks bir kulaklıktır. Haliyle böyle bir kulaklığı cebinizde taşıyarak karıştırmak istemeyebilirsiniz. Bu noktada kulaklıkla birlikte gelen manyetik taşıma çantası imdadınıza koşuyor. Bu çanta sayesinde gittiğiniz her yerde kulaklığınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

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