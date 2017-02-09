Kulak Kirini Temizlemek Sanılanın Aksine Zararlı!

Kulaktaki kiri temizleme amacıyla kullanılan nesneler kulağın içine sokulduğunda kiri temizlese de kulak zarının zedelenmesine neden oluyor.

İnsanların büyük bir çoğunluğu kulağındaki kirleri temizlemek için genellikle kulak çubuğu gibi nesneleri kulağının içine sokma yöntemini tercih ediyor. Aslında yıllardır bu yöntemin zararlı olduğu bilinse de hala ısrarla birçok kişi bu hasarın pek de büyük olmayacağını düşünerek aynı yöntemi uygulamaya devam ediyor.

Araştırmacı Seth Schwartz'ın belirttiğine göre kulak kiri, adının aksine kulaktaki kiri ve tozu biriktirerek hapsediyor ve böylelikle kulağınızın temiz kalmasını sağlıyor. Bu kirler çok fazla biriktiğinde otomatik olarak kendi yenileniyor ve bir kısım kir dışarı atılırken bir kısım kir kulağın içinde tekrar toplanıyor. Bu durumla birlikte de aslında kulak kirleri sayesinde kulağımız temiz kalıyor.

Kulak kirinin aslında sandığımızdan daha sağlıklı bir şey olmasının yanı sıra, bu kulak kirini temizlemek için kullandığımız tüm nesneler kulağımıza daha çok zarar veriyor. Kulak çubuğu ya da minik objeleri kulağımıza soktuğumuzda hem kulağın biriktirdiği kirleri temizleyerek hemen yenisinin toplanmasına neden oluyor hem de temas nedeniyle kulak zarına ciddi anlamda zarar veriyor bu nedenle de kulağımızda duyma problemleri ortaya çıkabiliyor.