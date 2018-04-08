Kulak Zarından Yüzbin Kat Daha İnce İşitme Cihazı Yapıldı

Bilim dünyasında teknolojik alanda yapılan gelişmeler, insan sağlığını ve çeşitli sağlık problemlerini de uzun vadede gidereceğe benziyor.

Her ne kadar işin eğlence ve günlük hayatta kullanılabilen yönünde yapılan teknolojik gelişmeler ilgi çekici olsa da, insan hayatına nüfus eden bu tip kritik ilerlemeler daha çok mutlu ediyor insanı. Bu bağlamda Case Western Universitesi araştırmacıları çok önemli bir gelişmeye imza attılar.

Bu bağlamda geliştirilen bu cihaz, kulak zarından on trilyon daha sesssiz ve yüz bin kat daha ince bir yapıya sahip. Bununla birlikte geliştirilen bu mikroskobik cihaz, insan kulağının duyabileceği mesafelerin çok daha uzağından gelen sesleri kolayca algılayabiliyor.

Cihaz bunun yanında, 110 desibele kadar olan sesleri 120MHZ'de algılayabiliyor. Buna karşılık insan kulağının algılayabildiği sesse 100 desibel ve 10 Hz - 10 kHz aralığında.