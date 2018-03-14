Sony, Kulaklık Girişini Neden Kaldırdığını Açıkladı!

MWC 2018'de son yılların en kalın amiral gemilerini tanıtan Sony, kulaklık girişini kusursuz tasarım için kaldırdığını açıklayarak kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Bildiğiniz üzere Sony, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni akıllı telefonları ile OmniBalance tasarım çizgisini bir kenara bırakmış, yerine Ambient Flow adında yeni bir tasarım çizgisi benimsemişti. Tuhaftır ki Sony’nin yeni tasarım dili, cihazlara zarafet getirmesi gerekirken son yılların en kalın amiral gemilerini önümüze koydu.

Ambient Flow tasarımının Sony hayranlarının beklentilerini karşıladığını söylemek zor. Fakat yeni tasarımın belki de en büyük eksisi Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact modellerinde var olmayan 3.5mm kulaklık girişi oldu. Peki çok kullanıcı, tasarım olarak bekleneni veremeyen Sony’nin kulaklık girişini kaldırmasını son derece anlamsız buldu.

Sony, kulaklık girişinin kaldırmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada ‘Kulaklık girişinin kaldırılması Ambient Flow tasarıma geçişin bir parçasıdır. Güzel ve kusursuz bir tasarım yaratmak için tasarımcıların kulaklık girişini kaldırması gerekiyordu.’ diyen Sony, daha iyi bir tasarım için kulaklık girişini kaldırıp daha kalın bir akıllı telefon tanıtarak kafalarda daha da büyük soru işaretleri oluşmasına neden oldu.