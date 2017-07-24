Bir kere bile yaşamamış olmamanıza ihtimal bile vermediğimiz ‘kulaklık kablolarının birbirine karışması’ olayına dair bilimsel bir açıklamadan bahsettik.

Artık Bluetooth ve kısa kablolu kulaklıklar revaçta olsa da hala kablosu uzun kulaklıkları kullanan kişiler mevcut. Bu kişilerin sürekli yaşadığı ve bir zaman sonra sinir harbine dönüşen bir durum söz konusu: Kabloların birbirlerine karışıyor olması.

Bilim insanları, kulaklık kablolarının özellikle cebimize attıktan sonra neden karman çorman olduklarıyla ilgili bir araştırma yapmışlar. Sonuç olarak kabloların uzunluğu arttıkça birbirlerine karışma olasılığının yükseldiği ortaya çıkmış. Bunun için belirlenen limit ise 46 santimetre.

Araştırmayı gerçekleştiren Dorian M. Raymer ve Douglas E. Smith, birçok denemelerde bulunmuşlar. Sonuç olarak ise 46 santimetreden kısa olan kulaklıkların, bu ölçüden uzun olanlara nazaran çok daha nadir karıştıkları gözlemlenmiş. Bunun dışında kablo uzunluğu ve karışma yüzdesiyle ilgili tespit edilen sonuçlar ise şöyle:

Standart uzunluktaki (ki bunun 139 santimetre olduğu belirtiliyor) bir kulaklığın karışma ihtimali ortalama %50.

2 metreden uzun olan kulaklıkların karışma ihtimali ise %50-60 arası.

Bu olayın yaşanmasını belirleyen etmenlerden bir tanesi de kulaklığın konulduğu yer. Aynı kulaklığı standart bir hacme sahip çanta dışında cebinize koyarsanız, kablolarının karışma ihtimalini çok daha yükseltmiş olursunuz.