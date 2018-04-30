Belki kalbinizde büyük bir reaktör taşımıyorsunuz, belki demirden havalı kıyafetleriniz yok, ancak dünyayı Tony Stark gözüyle görmek zor değil. Artırılmış gerçeklik fonksiyonlarını, filmlerdeki kadar gerçekçi kılan yeni ürünle tanışın.

Avengers film serisini başlatan, sinema tarihinin en uçarı karakterlerinden olan Iron Man, filmlerinde oldukça tartışmalı teknolojileri bizlere gösterdi. Sadece bilim-kurgu açısından bakıldığında karakterin teknolojiyle harmanladığı çözümleri, bundan 10 yıl önce AR (arttırılmış gerçeklik) örneklerini görmemizi sağladı.

Holografik ve gerçekçi arayüzlerin kol gezdiği, elimizle kolumuzla gerçek olmayan nesneleri yönlendirdiğimiz günler artık daha yakın. Bir Tony Stark olup bu hologramlarla yapay zeka programlayacak kadar olmasa da artık temel işlevleri gerçekleştirebiliyoruz.

"Artırılmış gerçeklik ofisinde başka bir gün. #ProjectNorthStar ile #AR tasarımında geldiğimiz son nokta, sizi tüm dünya ile etkileşimli kılacak."

Project North Star adındaki bu teknoloji, arttırılmış gerçeklik için arayüz tasarımları yapan Leap Motion firması tarafından hayata geçirildi. Firma daha önce de kullanıcılarının ellerine yapışabilen çeşitli formdaki nesneleri göstermişti.

Açıkçası Leap Motion’un başarısı oldukça etkileyici. Çünkü böylesine ferah bir şekilde kullanım sağlayacak AR arayüzleri için daha çok vakte ihtiyacımız olduğu söyleniyordu. Tabii ki şirket bu teknolojiyi çıplak gözle değil, özel olarak tasarlanmış bir gözlükle sağlıyor.

Şirketin bu ürün için yazılımlar ve işletim sistemi geliştirdikten sonra piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor. Ne de olsa son kullanıcıların böyle şeyleri anlamlı bir şekilde kullanmaları için fonksiyonel olmaları gerekiyor.