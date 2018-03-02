Şifrenizi Başka Kaç Kişinin Kullandığını Gösteren Site!

İnsanların kullandıkları şifrelerin ne kadar basit olduğunu göstermeyi amaçlayan Word of Heart adlı site, kullanıcıları kendileri ile aynı şifreyi kullanan herkesle eşleştiriyor.

Her yıl sayısız kişi, belirlediği basit şifreler nedeni ile kişisel bilgilerini siber korsanlara kaptırıyor. Buna rağmen hala internet ortamında en çok kullanılan şifreler ’password’ (şifre) ve ‘123456’ olmaya devam ediyor.

Kryzysztof Zając, ilk başta yalnızca bir şaka olarak ortaya attığı fikrin hayata geçirilmesinin eğlenceli olabileceğini düşünerek bir internet sitesi oluşturdu: Word of Heart. Sitenin amacı çok basit, bir kullanıcı adı ve şifre belirleyerek siteye giriş yapıyorsunuz. Site, sizinle aynı şifreyi kullanan herkesi eşleştiriyor.

Temel olarak sitenin bir amacı bulunmuyor. Fakat dilerseniz siteye e-posta adresinizi, Twitter ya da Facebook profilinizin bağlantısını bırakabiliyorsunuz. Eğer ‘111111’, ‘asdasd’, ‘password’ gibi akla ilk gelen şifreleri kullanırsanız, sizinle aynı şifreyi kullanan pek çok kişi olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.

Eğer e-posta adresiniz gibi önemli hesaplarda kullandığınız şifrelerin güvenli olup olmadığını merak ediyorsanız, tek yapmanız gereken Word of Heart şifrenizi e-posta şifreniz ile aynı yapmak. Eğer gerçekten güçlü bir şifre belirlediyseniz, site muhtemelen sizi kimseyle eşleştiremeyecektir.

Word of Heart, önemli kişisel verilerinizin bulunduğu hesaplarda kullandığınız şifrelerin ne sıklıkla kullanıldığını görmek için oldukça kullanışlı. Üstelik Word of Heart hesabını silmek de son derece kolay. Ana sayfanın altında bulunan ‘remove account’ butonuna tıklarsanız, tıpkı giriş yapar gibi kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınızı silebilirsiniz.