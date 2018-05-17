İnsanların Size Bayılmasını Sağlayacak Espri Türleri

İnsanlara kendinizi sevdirmenin en etkili yollarından biri, onları güldürmek. Tabii insanları güldürmek, çok kolay bir iş değil. Fakat bu yolda işinize yarayabilecek psikoloji temelli üç önerimiz var.

Kaliteli espriler yapmak zor bir iştir, bir sanattır bile diyebiliriz. Espri yapayım derken hiç komik olmayabilir, daha da kötüsüyse karşınızdakini gücendirebilirsiniz bile; ki kendinizin de zaman zaman arkadaşlarınızın yaptığı esprilere gücendiği veya kızdığı olmuştur. Bu durumlardan kaçınmak ve çok kilit espriler yapmak için, bilimden biraz tavsiye almak önemli. Gelin her daim işinize yarayabilecek üç espri türüne bakalım.

Ucu kimseye dokunmayan espriler

Bu mini listemizdeki en önemli espri türü bu. Eğer yaptığınız espriler karşınızdakini veya ortamdaki herhangi birini hedef alıyorsa, kaybetmeye mahkumsunuz. İnsanları kıra kıra, bir özellikleriyle ciddi olmasanız dahi dalga geçe geçe bir yere varmanız çok zor. Nitekim ortamdaki herkesi güldürseniz bile, en az bir kişiyi kırmış olacaksınız.

Bunun yerine yapacağınız en iyi şey, esprinin konusu olarak kendinizi öne atmak olacaktır. Mesela arkadaşınız bir sınavdan 95 almışsa, "Benim şimdiye kadarki notlarım 95 etmiyor" diyerek kendiniz üzerinden insanları güldürebilirsiniz. Bu durumda hem kimse sizi küçümsemeyecek, hem siz birilerini övmüş olacak ve o kişi tarafından iyice sevileceksiniz, hem de herkesi güldürebileceksiniz.

Geçici şeyler üzerine kurulu espriler

Eğer illa başka birini esprilerinizin merkezine oturtacaksanız, espri konunuz o kişinin değiştiremeyeceği özellikleriyle ilgili olmamalı. Bunun yerine o kişiye özel olmayan veya istediği zaman değiştirebileceği, ya da zamanla ortadan kalkacak özellikleri üzerine olmalı. Örneğin grip olmuş bir arkadaşınıza, gribi üzerinden espri yaparsanız, çok da umursamayacaktır.

Psikologlar da bunun böyle olduğunu doğruluyor. Nitekim insanlar, kendi başlarına gelen geçici ve yaygın olan durumlarla alakalı olan esprilere gücenmiyorlar; çünkü bu durumun herkesin başına geldiğini ve kendisine özel olmadığını biliyorlar.

Ego okşayan espriler

Sevdiğiniz insanların egolarını biraz okşamanızın kimseye zararı dokunmayacaktır, aksine aranızdaki bağların güçlenmesi için faydalı bile olacaktır. Hatta özgüvende de artış sağlayacağı için, o kişinin hayatına bir katkıda bile bulunmuş olacaksınız. Dolayısıyla ego okşayan türden espriler yapmak, bir insana kendinizi daha çok sevdirmenin ilk yolu. Başarılarını espri konusu edinin, onları gururlandırın. Tıpkı bizi öven espriler yapan insanları çok sıcakkanlı bulmamız gibi, diğer insanlar da sizi öyle görecektir. Deneyin ve etkisini görün.

Özetle insanların kalbine giden yol, onları güldürmekten; onları güldürmeye giden yol da, bu üç türdeki esprilerden geçiyor.