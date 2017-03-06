Kullandıkça Para Kazandıran Tarayıcı: Brave!

Web tarayıcı Brave ile internette gezerken para kazanabilirsiniz. Peki, bu işlem ne kadar doğru?

Brave'in reklam engelleme tarayıcısı, bilgisayarlarda çalışmaya başladı. İnternette gezinirken bazı siteler var ki, reklamlarla başımızı ağrıtıyorlar. Her site bizim gibi olsa, eminim sorun olmayacak ancak bazı siteler gerçekten de madem siteyi koyduk, doldur reklamı mantığı ile ilerliyor. Bu reklamlar da haliyle kullanıcıların canını sıkıyor.

Tam da bu sinir bozucu konuya çözüm olması için çıkartılan Brave web tarayıcısı ile reklam derdiniz ortadan kalkacak. Daha doğrusu kalkmayacak. Reklam yine olacak ancak Brave’in reklamları yayınlanacak. Böylelikle tarayıcıyı kullanan kullanıcılar da bu olaydan para kazanacaklar.

Öncelikle bu sistemin kulağa çok hoş geldiğini belirtelim. Ancak biraz düşününce bu uygulamanın bir nevi hırsızlık girişimi olduğunu idrak edeceksinizdir. Üstelik normal kullanıcıları kendi sistemlerini kullanmaya teşvik ederek, bu suça ortak ediyorlar.

Evet, bazı siteler çok can sıkabiliyor. Bu gibi durumlarda AdBlcok gibi reklam engelleyiciler kullanılıyor. Ancak Brave’in yaptığı olay, bizim gibi düzenli çalışıp emek veren sayfaların para kazanmasını engelleyerek, kendilerinin para kazanması üzerine işliyor. Brave, ileride çok ünlü olur ve herkes onu kullanmaya başladığı zaman, geçimini reklamlarla sağlayan milyonlarca site kapanmak zorunda kalacaktır.

Chrome ile Firefox’da senkronizasyon güncellemesi alan Brave, çok yakında mobil tarayıcılarda da senkronize bir şekilde çalışacak. Siz bu tarayıcı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ilerler mi? İlerlemesinin sektöre ne gibi faydaları olur?