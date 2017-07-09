Google, engelli kullanıcıların işine yarayabilecek önemli bir özelliği daha piyasaya sürdü. Yeni özellik ile kullanıcılar, içinde oldukları mekanları, tekerlekli sandalye kullanımına uygun olup olmadığını Google Haritalar'a ekleyebilecekler.

Aralık ayında, Google nihayet Google Haritalar'a erişebilirlik ayrıntılarını eklemişti. Bu özellik, uzun süreden beri bekleniyordu ve ABD'de üç milyon, dünya genelinde ise çok daha fazla tekerlekli sandalyeye sahip engelli kullanıcı olduğu için, son derece olumlu bir hareketti. Ancak o tarihte kullanıma sunulan özellik pek çok yönden kusurluydu ve tam anlamıyla düzgün bir şekilde çalışmıyordu. Ayrıca dünya genelinde hala oldukça büyük boşluklar bulunuyordu.

Bu hafta Google, kendi veri setini kullanarak bu süreci biraz daha hızlandırmak istiyor. Artık Android kullanıcıları Google Haritaları açabilir ve bu bilgileri (tekerlekli sandalye için mekanın uyumlu olup olmadığı) bir yerin kendisi için de girebilir. Bunu Google Haritalar'ı açıp, içinde bulunduğunuz mekanın 'Hakkında' kısmından 'değişiklik öner' diyerek, en alta kısımdan tekerlekli sandalye için uygun olup olmadığını, giriş, asansör, tuvalet vb. ekleyebilirsiniz.

Eklendikten sonra bu bilgiler hem mobil platformlardan hem de masaüstü platformdan kullanılabilir olacak. Bu bilgiler tüm platformlardan kolayca ulaşılabilir olacak ancak Google'ın iOS ve masaüstü veritabanına ne zaman katkıda bulunacağı konusunda bir bilgi söz konusu değil.

Artık yeni kanunlara göre yeni yapılan binalar engelliler için uyumlu ancak eskiler için aynı şeyden bahsedemiyoruz. Google Haritalar, engelli insanların erişim sıkıntılarına tam anlamıyla çözüm olmasa bile büyük oranda yardımı dokunacaktır. Siz de erişebilirlikleri ekleyerek katkıda bulunabilirsiniz.