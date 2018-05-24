iPhone X'un Kamerasının Durup Dururken Çatlaması

Her ne kadar donanımsal özellikleri ve şıklığıyla bilinse de iPhone X'un kronik bazı sorunları halen dikkat çekiyor. Bu sefer gündem, telefonun kamerasının durduk yere çatlamasıyla ilgili.

Son birkaç aydır forumlarda ve Reddit kullanıcıları tarafından dile getirilen genel bir sorun var: iPhone X'un kamerası durup dururken çatlıyor veya kırılıyor. Elbette kronik bir problem oluşması oldukça normal; buna karşın kullanıcılar Apple'ın bu sorunla alakalı kullanıcıları suçladığını söylüyor.

Dilerseniz konuyla ilgili fikir belirten kullanıcıların yorumlarına bir göz atalım:

1. "Yılbaşından önce kendime bir iPhone X satın aldım. Geçen gece arka kamerada bir çatlak gözüme çarptı. Telefonum her zaman kapakla korunur ve hiçbir şekilde de hasar gelmemiştir. Dün Apple Store'a gittim. Bana tamiratı için $549 ödemem gerektiğini söylediler!"

2. "Sorunun soğuk iklimden kaynaklandığını duydum. Ben Malezya'da yaşıyorum ve burada hava 32-36 derece arasında gidip geliyor. Burada Apple Store olmamasına rağmen yetkili servislere başvurdum. Ücretsiz tamiri reddettiler. "

3. "Benim de iPhone X'umun kamerasında bir küçük kırık oluşmuş. Ne koruyucu kabından çıkardım, ne de düşürdüm. Telefon şu an iki aylık. Soğuk iklimden söz ediyorlar ama ben Hawaii'de yaşıyorum!"

Bu örneklediğimiz 3 farklı yorum, görüp görebileceklerinizin 100'de biri dahi değil. Apple, telefonların düşmeye veya çarpmaya mı, yazılımsal veya donanımsal mı sorun yaşadığına dair genel bir analiz sistemine sahip ve bu sistemin yanılma ihtimalini hiçbir şekilde göze almıyor. Bakalım önümüzdeki dönemde bu tür şikayetler artacak mı yoksa Apple konuya bir çözüm üretme yoluna mı gidecek.