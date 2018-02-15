Kullanıcıların herhangi bir izni olmaksızın spam SMS'ler göndererek doğum günü gibi bildirimleri duyuran Facebook'a tepki yağıyor.

Facebook, her ne kadar aylık aktif kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını açıklamış olsa da sosyal medya platformunun özellikle gelişmiş ülkelerde geçmiş yıllardaki kadar popüler olmadığı bir gerçek. Hal böyle olunca da şirket, kullanıcıları platformuna çekebilmek için umutsuzca yeni yöntemler arayışı içinde giriyor.

Bir yazılım mühendisi olan Gabriel Lewis, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile Facebook’un iki adımlı doğrulama için telefon numarasını siteye kayıt eden kullanıcılara SMS yolu ile bildirimler gönderdiğini bildirdi. Üstelik kullanıcıların bunun için onayı alınmamıştı ve bu bildirimleri kapatmanın bilinen bir yolu yoktu.

Üstelik hepsi bununla da bitmiyor. Lewis, bildirimleri durdurmak için anahtar kelime olabileceğini düşünerek gelen SMS bildirimini ‘stop’ (dur) yazarak cevaplıyor. Fakat SMS bildirimleri durmayınca üst üste yanıtlar göndermeye devam ediyor. Fakat o da ne; Facebook, Lewis’in gönderdiği tüm tanıtları durum güncellemesi olarak profilinde paylaşıyordu.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının çevrimiçi olarak bir süre tepki göstermesine neden oldu. Tepkiler tam durulmuştu ki sosyolog ve teknoloji yorumcusu Zeynep Tüfekçi, Facebook’un büyümek için kullandığı zihniyetin sosyal medya ağının geleceği için zararlı olacağını söyleyerek tartışmalara adeta körükle daldı.

Facebook’un endişelenmesi gereken tek konu kullanıcıların tepkisi değil. Şirket, gönderdiği bu istenmeyen bildirim mesajları ile Telefon Tüketici Koruma Yasası'nı (TCPA) ihlal etmiş oluyor ki bu da şirketin yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Yasalara göre şirketin kullanıcılara doğum günü ya da farklı bildirimleri SMS ile göndermesi için öncelikle izin istemesi gerekiyor.