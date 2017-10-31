Her ne kadar aksini iddia etse de Facebook’un kullanıcıları sürekli takip ettiğine, hatta bilmediği şeyin olmadığına yönelik söylemler artarak devam ediyor. Facebook ise bu iddiaları yalanlamaya devam ediyor.

Dün paylaştığımız bir haberimizde, arka planda çalışan Facebook uygulamasının mikrofondan elde ettiği sesleri reklam olarak kullanıcılarına nasıl aktardığından bahsetmiştik. Bunun dışında önceden beri şirketin, kullanıcılarının neredeyse tüm bilgilerine ulaştığına yönelik eleştiri sesleri hep çıkmıştı. Fakat dün bahsettiğimiz haber ve Twitter’dan gelen bazı paylaşımlar, Facebook’un bunu alenen gerçekleştirdiğine birer kanıtmış gibi görünüyor.

Facebook’un reklam bölümünden sorumlu ismi Rob Goldman, özellikle son birkaç gündür yükselen eleştiri seslerini biraz dindirmek adına bazı söylemlerde bulundu. Bir kullanıcı, Facebook’un mikrofonla sesleri kaydetmesinin arkasında reklam olup olmadığına yönelik bir paylaşımda bulundu. Rob Goldman ise kendisini Facebook’un reklam departmanında çalıştığını belirterek bunu kesin bir dille reddederek asla böyle bir yola başvurmadıklarını, bunun doğru olmadığını söyledi.

Ivana Ćirković isimli bir Twitter kullanıcısı ise Goldman’ın doğrulardan bahsetmediğini, buzdolabı ve çamaşır makinesi satın aldıktan 15 dakika sonra bu konuya yönelik reklamlar görmeye başladığına dair bir görsel paylaştı.

Facebook, birçok kesim tarafından ‘casusluk’ olarak nitelendirilen ‘seslerin mikrofonla kaydedilmesi’ olayına bir açıklık getirmiş ve bunun asla gerçekleşmediğini belirtmişti. Gelen son eleştiriler ise -özellikle dün paylaştığımız haberdeki görüntüler- bunun pek de gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Sizin konuyla ilgili düşünceleriniz neler?