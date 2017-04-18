Samsung Push Servive, güncellemeler almasına rağmen özellikle şarjı bitirdiği için eleştiriler almaya devam ediyor. Samsung'un zorla direttiği Samsung Push Service için önceki dönemlerde ortaya atılan yorumları sizlerle paylaştık.

Samsung’un bazı uygulamalarının saç baş yoldurttuğunu biliyoruz. Bunlar arasındaki belki de en sinir bozuculardan olan Samsung Push Service, kullanıcıları çileden çıkartmaya tam gaz devam ediyor. Hatta uygulamanın Google Play sayfası öyle bir hal aldı ki, uygulamayla dalga geçen binlerce insan yer alıyor.

Gerek Türkiye gerekse dünya üzerinde sayısız troll yorumun yer aldığı Samsung uygulaması, Samsung’un geliştirdiği uygulamalar için bildirim göndermeye yarıyor. Anlayacağınız bu, telefonunuzda gereksiz şeylerin çıkmasını sağlayan uygulamalardan birisi. Samsung uygulaması olduğu için telefonlarınızdan silemiyorsunuz ancak devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey Ayarlar’dan uygulamalar sayfasına gidip Samsung Push Service’i bularak programı devre dışı bırakmak. Programı sildiğinizde aldığınız bildirimlerin gelmeyeceğini açıklayalım -ChatON, Samsung Apps, AllsharePlay gibi uygulamalardan-. Eğer kullanmıyorsanız gereksiz yere telefonunuzu yoruyor demektir.

Sizleri Play Store’a atılan bazı bomba yorumlarla baş başa bırakıyorum. İşte Samsung’un geliştirmiş olduğu ve telefonunuzun bataryasından işlemcisine kadar birçok donanımı tüketen uygulama hakkında 'muhteşem' yorumlar :)



