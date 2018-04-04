Türkiye’nin en çok satan yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, özellikle GM 5 Plus kullanıcılarını küplere bindiren tavrıyla tartışmalara neden oldu. Kullanıcıların uzun süredir beklediği Android One programı kapsamındaki Oreo güncellemesi gelmek bilmiyor. Twitter’dan firmaya yöneltilen eleştirileri derledik.

General Mobile, iki yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi GM 5 Plus ile beğenileri üzerine topladı. Dönemine göre orta seviye bir cihaz olan GM Plus’ın en dikkat çekici yanı Android One programına üye olmasıydı. Yani iki yıl boyunca piyasadaki diğer bütün telefonlardan daha önce güncelleme alacaktı.

Android 8.0 Oreo piyasaya sürüleli 1 yıl oldu. Bu süre zarfında Andorid One torpilinden faydalanmayan pek çok cihaz güncellemeye kavuştu. GM 5 Plus ise sürekli ertelemelerin yapıldığı bir cihaz oldu. Kullanıcılar önce 2017 sonuna, ardından da Şubat sonuna kadar firma tarafından söz verildiğini gördüler. Sonra bu süreç Mart sonuna kadar uzatıldı ve ayın son günlerinde General Mobile, güncellemenin 8 Nisan’a kadar sunulacağını açıkladı:

Ancak asıl gözden kaçan konu kullanıcıların güncelleme değil, doyurucu açıklamalar beklemeleri oldu. Çünkü verilen sözlerin tutulması bir kenara insanlar, firmadan hiçbir açıklama göremediler. Bu süre zarfında verilen tek bilgi erteleme bilgisiydi. Tepkiler büyüdü, firmanın her sosyal medya hesabının altında sayısız yorum belirmeye başladı.

Kuşkusuz General Mobile geri bildirimlere doyurucu yanıtlar vermeyerek, bir kriz potansiyelini gerçek bir krize dönüştürmüş oldu. Önemli olan sorunlar yaşamak değil, bu sorunları tüketicilerinizi sahiplenerek birlikte atlatmaktır.

Gelinen noktada pek çok insan General Mobile markasına karşı negatif bir tavır almış görünüyor: