Android 7.1'i Sadece Kullanıcıların %0.5'i Kullanıyor!

Google tarafından açıklanan verilere göre Android telefonların sadece %0.5'inde Android 7.1 Nougat sürümüyle çalışıyor.

Dönem dönem Android işletim sistemi sürümlerinin kullanım oranlarını açıklayan Google, bu yılın ilk çeyreğindeki Android sürümleri kullanım oranlarını da açıkladı. Açıklanan oranlar pek de şaşırtıcı değil.

Google tarafından aktarılan bilgilere göre en fazla kullanılan Android sürümü %31.2 ile Android 6.0 Marshmallow olurken en güncel Android sürümü olan Android 7.1 sadece telefonların %0.5'inde bulunuyor. Ayrıca öte yandan ilginç bir şekilde ilk Android sürümü olan 2.3 Gingerbread'in kullanım oranlarında artış görünüyor. Gingerbread sürümü %0.1'lik bir artış gösterek %1'lik bir kullanım oranına ulaşmış durumda.

Aşağıdaki tablodan tüm Android sürümlerinin Mart 2017'deki güncel kullanım oranlarına gözatabilirsiniz.