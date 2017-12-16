Kullanıldığı 10 Yıla Damgasını Vuran 10 Otomobil

Arabalar üretildiği günlerden bu yana, hayatların kurtarılmasına, işlevi sebebiyle daha hızlı ulaşıma, yeni yerler görmeye, yeni bir iş koluna ve modifiye gibi bir sanat akımına yol açtı. Peki üretilen arabalardan tarihe damga vuranlar hangileri?

Bu yazıda daha doğrusu listede diyelim, üretildiği dönemlerde yarattığı etkiyle adını tarihe yazdırmaya hak kazanmış arabaları sıraladık. Bildiğiniz üzere araba sahibi olmak üretim sayıları bağlamında eskiye göre çok daha kolay ve günümüzde adını tarihe yazdırabilir dediğimiz araç sayısı çok yok. Ancak geçmişte daha az olmasına rağmen daha büyük etkiler yaratan arabalar var, o yüzden konuya biraz eskiden giriş yapalım dedik.

1940'lar Orijinal Cip

Willys-Overland Jeepi, II. Dünya Savaşı'nda müttefik devletlerin savaşı kazanmasında büyük rol oynadı. Özellikle askeri alanlarda kullanılsa da sivil hayata da geçiş yaptığı dönemler oldu. Öte yandan askeri araç envanterinin baş kahramanı olduğu zamanlarda Anadolu'da birçok insanın hastanelere yetişmesine de vesile olmuştur.

1950'ler: Citroën DS

Citroën DS, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın otomotiv sektörüne geri dönüşünün sembolü olması vesilesiyle önemli bir yer tutmakta. Hem teknik hem de stil konusundaki zamanının ötesine geçen DS, arabalara karşı garip Gallik estetik tutumunun bir zirvesi olarak düşünülmüş ve her dönem şıklığından şüphe duyulmamıştır. 1955 yılında ilk üretimini yapan DS, 75 yılına kadar piyasaya sürüldü.

1960'lı yıllar: Volkswagen Beetle

Bugün dahi hala bir otomobil olmanın çok ötsinde olan Beetle, ironik bir şekilde Volkswagen'in tanımladığı şekliyle "halkın arabası" olarak üretildi. Buradaki ironi ise aslında Hippi'ler tarafından bolca kullanılan aracın Nazi hükümetinin isteği doğrultusunda üretilmesi oldu.

Devrim

Bununla birlikte aslında listemizde olması gereken ancak dönemsel siyasi hava yüzünden alamadığımız yerli yapım 'Devrim'i de anmadan olmaz. Devrim 1960 yılında bir avuç mühendis tarafından Eskişehir TCDD'de üretilmişti.

1970'ler: Honda Civic

Evet yanlış okumadınız. Honda tarafından bugün dahi yollara çıkartılan Civic bu listede olmayı hakediyordu. Öte yandan az yakan motoruyla ABD'de çok tutulmaması beklenen Civic, yaşanan petrol krizi sebebiyle bir hayli yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

Bu yılın bir diğer otomobili ise Lamborghini Countach diyebiliriz. Modern spor araba tasavvurunun vücut bulmuş hali olan bu İtalyan arabası ihtişamıyla bugün bile akıllarda bulunuyor.

1980'ler: Renault 12 - Devamı Toros

Otomobilin asıl üretim tarihi 1969 olsa da bildiğim kadarıyla ülkemizde 80'li ve 90'lı yıllarda büyük damga vurdu. Renault tarafından üretilen bu araç düşük motoru sayesinde az gelişmiş ve benzinin pahalı olduğu ülkelerde yüksek satış rakamlarına ulaştı. Ülkemizde çok sevildi, fabrikası açıldı. Anadolu'da traktör görevi gördü. Polislerin araba sürmeyi öğrendiği makine oldu. Renault 12 efsanesi hala satış sitelerindeki yüksek değeriyle devam ediyor.

1990'lar: McLaren F1

Oynadığımız bilgisayar oyunlarının süper arabası, bugün dahi çok modern bir tasarıma sahip ve üretildiği dönemin doruk noktası olarak adlandırılabilir McLaren F1. İngiliz süper arabası gelişmiş karbon fiber yapısı sayesinde başka hiçbir arabanın n yıldan uzun süreyle yaklaşamayacağı bir performans sundu. 1990'larda, F1 otomotiv evreninin üstünde yalnız başına duruyordu. Çünkü 810.000 $ fiyat etiketi onu dünyadaki en pahalı arabayı yapmıştı.

2010'lar: Tesla Model S

Listenin giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi otomotiv sektöründe performans, yakıt tasarrufu ya da motor gücü artık neredeyse tüm şirketlerin yakalayabileceği kıstaslar. O yüzden yeni bir şey gerekiyorduki günümüze damga vursun. Biz de bu minvalde vaat ettikleri ve çalışma sistemi bağlamında Tesla Model S'i seçtik.

Çıkışından Bu Güne Tofaş Kuş Serisi

70'li yıllarda Serçe ile başlayan üretimiyle ülke gençliğinin, taksi piyasasının kontrolü hep Tofaş arabalarının oldu. Bugün dahi sokaklarda duyduğumuz egzoz sesinin yarısını temin eden kuş serisi araçlar hiç eskimeyecek olanlar arasında yerini aldı. Ve Biz onların 2000'lere damga vurduğu düşünerek o tarihleri es geçtik.

BONUS: Anadol

Anadol'un ilk üretimine başlandığında tarihler 1966 yılının 19 Aralık gününü gösteriyordu. 9 Aralık 1966'da ilk Anadol A1 MkI üretildi. A1’in tasarımı İngiliz Ogle Design firmasından Tom Karen tarafından çizildi. Üretiminde ilk olarak Ford Cortina'nın 1200 cc'lik 1959 model Kent motoru kullanıldı.