Pasif Uygulamaların Boyutunu Küçülten Oreo Yer Kazandırıyor

Yakın zamanda kullanılmamış uygulamalar için ön bellek dosyası (cache file) üretmeyecek olan Oreo, böylece hafıza kullanımını minimize etmeyi hedefliyor.

Dahili hafıza oranını 64GB’a yükselten OEM sayısında bir artış görüyoruz ama aynı şeyi orta ve düşük fragmandaki cihazlar için söyleyemeyiz. Zira bu tip cihazlarda dahili hafıza oranı 32GB’tan başlarken, bazılarında 16GB’a varan bir düşüş söz konusu. Google’ın son yayınladığı ‘akıllı depolama yönetim aracı Files Go’ ile anladığımız kadarıyla Google, depolama sorununu tarihe gömmeyi hedefliyor.

Android’in AOSP çatısında yer alan yeni birkaç özellik, bazı uygulamaların otomatik olarak ‘pasif’ statüsüne alınmasını ve bu tip uygulamalar için ön bellekte dosya üretimi işleminin önceliğini arka plana atmayı mümkün kılıyor. Böylece Android, yakın zamanda ön planda kullanılmamış, arka planda da başka bir uygulama paketi tarafından kullanılmayan uygulamaları ‘pasif’ olarak algılayacak.

‘Pasif’ olarak işaretlenen bu uygulamalar için ön bellek dosyaları üretilmeyerek, depolama alanından tasarruf edilmiş olacak. Google’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz fakat, bu uygulamanın gerçek hayatta bir iki yıl boyunca karşılığının olacağını düşünmüyoruz. Zira bir çok OEM hala Android Oreo 8.0’ın aşamalarını test etmekle meşgul. Ancak Android 8.1 diğer akıllı telefonlar için de bir norm haline gelirse, belki. Bunun yanında OEM’ler bu özelliğin faydasını sağlamak için cihazda bu özelliği aktif haline getirmeliler.