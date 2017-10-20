Doğada Bulunmayan 'İki Boyutlu Madde' Üretildi!

Avustralya’nın Melbourne kentinde bulunan RMIT Üniversitesi araştırmacıları, sadece birkaç atom kalınlığa sahip olan dünyanın en ince maddesini ürettiler. Kimya bilimini ve elektronik cihazların gelişimini kökünden etkileyecek buluşa daha yakından bakalım.

Birkaç atomdan daha kalın olmayan iki boyutlu materyallerin üretilmesi ilk etapta buluşun ne kadar mucizevi olduğunu vurgulamayabilir, ancak bu materyalin doğa da eşi benzeri yok. RMIT'in Mühendislik Fakültesi’nden Kourosh Kalantar-Zadeh ve Torben Daeneke tarafından yönetilen araştırma bir yıl önce başladı.

Daenake, buluşu biraz daha yakından tanıtmak amacıyla şöyle bir örnek veriyor: “Kurşun kalemle yazı yazarken, grafen adı verilen çok çok ince pullar kağıda iz bırakırlar ya da dökülürler. Bunlar doğal ortamda oluşabilen katmanlı yapılar oldukları için kolaylıkla silinebiliyorlar. Biz de otomatik olarak oldukça ince katmanlara sahip olan bir materyal üretmenin, olağan dışı ama çok basit bir yöntemini bulduk.”

Materyal o kadar ince ki neredeyse 3. boyut gerçekliğini hiçe sayıyor:

2 boyutlu malzemeyi oluşturmak için ekip, metallerin ısı farkından faydalanarak çok ince oksit tabakaları yarattı. Araştırmacılar bu kimyasal işlemin, kahve yaparken içine süt dökmek kadar basit olduğunu savunuyorlar. Hatta bu nedenle teknik bir uzmanlık gerektirmediği ve herkesin bunu uygulayabileceğini savunuyorlar.

Yeni malzemenin elektriği ileten yapısı, mevcut elektronik sistemlerde devrimin öncüsü olabilir. Hatta depolama birimlerimizi hatırı sayılır ölçüde ufaltıp, onları çok daha hızlı hale getirebileceği bile söyleniyor.

Oksit tabakaları daha az güç tüketen ve daha hızlı çalışan transistörlerin üretiminde kullanılabilir. Transistörler, bugün bilinen bütün elektronik sistemlerin yapı taşlarıdır.

Bu tabakalar aynı zamanda tanıdık geldiğimiz dokunmatik ekranları da geliştirebilirler. Daha duyarlı ve çok daha ince ekranlar için kullanılmak adına çalışmalara devam ediliyor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde söz konusu materyalin elektronik devrelerde kullanılmaya başlanacağı söyleniyor.