Kullanışlı Özelliklerle Birlikte Gelen Windows 10 Creators Update Yayınlandı

Microsoft’un yeni Windows 10 Creators Update’i Edge için sekme ön izlemesi ve gece modu gibi yeni özellikler sunuyor.

Microsoft, işletim sistemine bazı kullanışlı özellikler ekleyen yeni bir Windows 10 Creators Update yayınladı.

Bunlardan ilki Microsoft’un internet tarayıcısı Edge’e gelen sekme ön izlemesi özelliği. Aslında bu, Edge’in rakiplerinden biri olan Opera’da olan bir özellik. İnternette gezenirken çok fazla sekme açanlar için hangi sekmede neyin olduğunu görmeleri açısından çok faydalı. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte Edge’e bir Flash kısıtlaması da geldi. Artık Edge, güvenilmeyen Flash içeriklerini engelleyecek ve kullanıcılar, eğer bu Flash’ı oynatmak istiyorlarsa ona tıklamaları gerekecek.

Güncelleme ile birlikte Windows 10’a gece modu olarak adlandırabileceğimiz daha düşük mavi ışık seçeneği eklendi. Bu özellik, hava karardığında kullanıcıların gözlerini rahatlatmak -ve teorik olarak uyumaya yardımcı olmak- için ekrandaki renkleri yavaş yavaş değiştiriyor. Ayrıca yeni güncelleme, başlangıç menüsündeki ögeleri bir klasörde toplamaya imkan tanıyor. Özellikle birçok uygulaması olan kullanıcıların başlangıç menülerinin daha derli toplu olmasını sağlayacaktır.

Yeni Windows 10 Creators Update ile birlikte sisteme eklenen başka yenilikler de var, ancak en çok öne çıkanlar bunlar. Ayrıca bu güncellemenin sadece Windows Insider programına kayıtlı olan kullanıcılar için indirilebilir olduğunu da belirtelim.