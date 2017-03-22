Android O'daki İlk Duvar Kağıdı Yayınlandı!

Android O'da yer alan ilk duvar kağıdı ortaya çıktı. Geliştirici sürümü yayınlanan 8.0'ın içerisinde bu görsel bulunuyor.

Google, bildiğiniz gibi dün Android 8.0 olması beklenen “O” sürümünün geliştirici sürümünü yayınlamıştı. Birçok yeni özelliğin içerisinde gelmesi beklenen Android 8.0’ın nasıl olacağı hala tam olarak bilinmese de sahip olacağı özelliklerinin paylaşılmasına başlandı. Öncelikle Nexus 5X, Nexus 6, Nexus Player, Pixel C, Pixel ve Pixel XL telefonlarından birisine sahipseniz, şu anda bu geliştirici sürümünü indirebilir ve test etmeye başlayabilirsiniz. Ancak geliştirici değilseniz, şu an için kullanıcı dostu bir işletim sistemi olmadığını belirtelim.

Peki isminin Oreo olması beklenen Android 8.0’ın duvar kağıdını merak edenler burada mı? Her yeni işletim sisteminde farklı bir duvar kağıdına yönelen Google, tarzı ile konuşulacak bir hamle yaptı. Şu anda Android 8.0 geliştirici sürümünde yalnızca bir duvar kağıdı geldi, ancak yakın zamanda daha fazla duvar kağıdı eklenecektir.

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