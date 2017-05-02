Nokia'nın bünyesine kattığı marka Withings, firmanın popülerliğinden fazlasıyla faydalandı.

Nokia, bu sene muhteşem bir geri dönüşle akıllı cihazlar üretmeye ve adından fazlasıyla söz ettirmeye başladı. Eski günlerine yakışır bir politikayla hareket eden şirketin popüler Withings markasını satın alıp kendi markasıyla saat üreteceği, teknoloji gündemine bomba gibi düşmüştü.

O günden bu yana Withings tarafından üretilmiş olan giyilebilir cihazlardan biri Steel HR analog akıllı saat, mükemmel satışların keyfini çıkarıyor.

Nokia, Withings'tan çok popüler bir marka; bu nedenle bazı ürünlerinin satışlarını arttırdığını söylemek yanlış olmaz. Aynı şey HMD Global'in yeni Nokia markalı telefonları için de bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak, Nokia'nın Withing Steel HR analog akıllı saati yurt dışında yaklaşık 600 TL’lik uygun fiyatı ile göze çarpıyor. Çeşitli uyarlamalarıyla fiyatlar 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ülkemizde ise saatin standart versiyonunun fiyatı 1000 TL civarında. Muadil rakiplerine oranla performans açısından geride kalmayan ürün, Apple Watch gibi güçlü bir rakibe kıyasla daha uygun bir fiyata sahip.