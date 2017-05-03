T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, internetten yasa dışı film indirenlerle ilgili ceza-i yaptırımların uygulanması için çalışma başlattığını açıkladı.

Her ne kadar gelişen teknolojiyle birlikte film ve dizi odaklı internet servisleri yaygınlaşsa ve uygun fiyatlı olsa da ülkemizde önemli bir kesim internetten filmleri yasa dışı yollarla ya da diğer bir değişle 'korsan' olarak indirmeye devam ediyor. Her ne kadar yasal yollarla bu içerikler engellenmeye çalışılsa da bir türlü korsan içeriklerin önüne geçilemiyor.

Bu durum üzerine kullanıcıları korsan içeriklerden caydırmak isteyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,korsan içerik indiren kullanıcılara karşı ceza yaptırımında bulunmak için çalıştıklarını duyurdu. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu üzerinde bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerle bu karar hazırlanacak ve taslak 30 gün boyunca geliştirilebilir olacak. Ardından hazırlanan kanun taslağı meclise gönderilerek onaya sunulacak.

Peki eğer bu kanun taslağı kabul edilirse cezalar nasıl olacak?

Henüz Kültür ve Turizm Bakanlığı cezaların düzeyinden bahsetmiyor ancak yapılan açıklamalara göre yasa dışı yollarla eser indirdiği anlaşılan kişilerin internet bağlantısı yavaşlatılacak. Öyle ki iş internet aboneliğinin iptal ettirilmesine, para cezasına hatta adli yaptırımlara kadar gidebilecek.