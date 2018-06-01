Türkiye’deki Bu 7 Bölge, UNESCO'nun Listesine Girdi

Dünyanın hemen her köşesindeki tarihi kalıntılar, belirli özellikleri taşımaları kaydıyla UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanıyorlar. Bu listenin ön adımı sayılan Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne, Türkiye’den 7 farklı yer daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yerleri açıkladı.

Tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış kavimlerin hepsi arkalarında pek çok iz bıraktılar. Belki bu izlerin bir kısmını hala keşfedemedik, ancak yapılan çalışmalarla önemli bir kısmını koruma altına almayı başardık. UNESCO, bu konuda kurumsal kanaldan insanlığa en çok faydası dokunan oluşumların başında geliyor. Dünya Mirası Listesi sayesinde pek çok tarihi eser koruma altına alınabiliyor.

Türkiye’deki kültürel miraslardan sorumlu olan kurum ise öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı. Eğer bakanlık gerekli şartları sağlar ve UNESCO’ya başvurursa, ülkemizden de kültürel miraslar küresel listeye dahil olabiliyor. Bu listeye girmek için bir ön prosedür görevi gören Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi, geçtiğimiz yıl Türkiye’den 71 farklı bölgeyi, yapıyı ya da kalıntıyı içeriyordu. Şimdi 7 farklı bölge daha dahil edildi ve bu liste 78’e çıktı.

Türkiye’nin miras listelerine girmesi, turizmin gelişmesi açısından da çok büyük önem taşıyor. Yabancı turistler, bu listelere göz atarak tatillerini değerlendirmek istiyorlar. Geçici listeye eklenen kültür mirasları, listenin taraf ülkelerinde değerlendirmeye alınarak Dünya Kültür Mirası listesine girmek için oylanacaklar.

Şimdi söz konusu 7 yeni kültürel mirasımızı size sunalım:

Priene Arkeolojik Kazı Alanı - Aydın:

Sarıkaya Roma Hamamı - Yozgat:

Harput Tarihi Kenti - Elazığ:

Justinianus Köprüsü - Sakarya:

Anadolu’daki Türk medeniyetinin ilk kalıntılarından Danişment Beyliği Başkenti Niksar​ - Tokat:

Kasteller ve Livaslar - Gaziantep:

Anadolu'daki ahşap çatılı ve direkli camiler kategorisinde; Konya Eşrefoğlu, Kastamonu Mahmut Bey, Sivrihisar Ulu, Afyonkarahisar Ulu, Ankara Arslanhane Camiileri: