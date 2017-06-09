Samsung'da çalışan bir engelli, 8.500 telefonu çalıp Vietnam'a satılması için gönderdi.

Samsung’da çalışan bir kişi, tekerlekli sandalyesini kullanarak 8.500 telefonu çalmayı başardı. Kumar borçları olduğu anlaşılan çalışanın 900 milyon Won(2.870.716 TL) borcunu ödemek için Samsung’dan telefon çaldığı anlaşıldı.

İsminin Lee olduğu açıklanan hırsız, yedi yıldan beri Samsung’da çalışıyor ve iki yıldan beri de kumar oynuyordu. Tekerlekli sandalyesine sakladığı telefonlarla 800 milyon Won(2.507.300 TL) para kazanmayı başaran hırsızın, bu telefonları Vietnam’a gönderdiği ortaya çıktı.

Samsung’un Vietnam’da satışa sunulan ürünleri ve oraya nasıl gittiğini araştırmasıyla ortaya çıkan bu olay, Samsung’un kolay kolay unutmayacağı bir anı olacak. Normalde şirkete girerken ve çıkarken taramadan geçen çalışanlar, bu sebeple telefon gibi hiçbir ürünü alamıyorlar. Lee isimli adam ise engelli olmasının avantajını kullanarak, kontrole girmediği için elini kolunu sallaya sallaya telefonları çalmayı başardı.

Lee’nin telefonları çaldığı Carphone ambarında normalde çok daha fazla telefon olduğu biliniyor. Tekerlekli sandalyeyle 8.500 telefon çalması bile büyük bir başarı.

Samsung, son 12 ay içerisinde çok kötü şeyler yaşadı. Note 7 patlaması ile başlayan bu belalı süreç, şirketin başkanı Lee Jae-Yonh ile hükümetin rüşvet olaylarından sallandı. Bunun dışında binasında yangın gibi olaylar da yaşayan Samsung, Galaxy S8 ile birazcık kendine gelse de, böyle sinir bozucu olaylar yaşamaya devam ediyor.