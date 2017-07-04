Kumar Sitelerine Girenlere Ağır Cezalar Geliyor!

Eylem planı kapsamında internet üzerinden kumar sitelerine girenlere ağır cezalar verilecek. Bununla mücadele edecek ekibin başında ise bir Cumhuriyet başsavcısı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucunun yanı sıra bahis-kumara karşı da mücadele verilmesi konusunda ilk adımı attı. Ailelerin dağılmasına kadar varan sorunlar doğuran, gençlerin hayallerini sömüren, ayrıca ülkenin ekonomisine de zarar veren yasadışı kumar ve bahisle mücadele edilmesi kapsamında 2 yıllık bir eylem planı hazırlandı.

Bu plan kapsamında toplam 16 başlık belirlendi. Bunlar teker teker şu şekilde: