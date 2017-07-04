Kumar Sitelerine Girenlere Ağır Cezalar Geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucunun yanı sıra bahis-kumara karşı da mücadele verilmesi konusunda ilk adımı attı. Ailelerin dağılmasına kadar varan sorunlar doğuran, gençlerin hayallerini sömüren, ayrıca ülkenin ekonomisine de zarar veren yasadışı kumar ve bahisle mücadele edilmesi kapsamında 2 yıllık bir eylem planı hazırlandı.
Bu plan kapsamında toplam 16 başlık belirlendi. Bunlar teker teker şu şekilde:
- Tespit edilen organizatörlerin gelirlerine el konulacak.
- Kumar oynatıldığı tespit edilen mülkler mühürlenecek.
- Vatandaşları kumara özendiren reklamlar yasaklanacak.
- Kumar paraları, havale ya da EFT ile gönderilemeyecek.
- Yasadışı para transferlerinde banka ya da kredi kartı kullanılamayacak.
- Özendiren sitelere erişim engellenecek.
- Soruşturmayı yapacak özel bir ekip kurulacak ve başında da Cumhuriyet başsavcısı bulunacak.
- Kumar sitelerine girişe izin veren kafelere ağır cezalar verilecek.
- Bitcoin, ripple, ethereum gibi ödeme kanalları engellenecek.
- Bahis sitelerine giren kişilere bir uyarı mesajı gelecek.
- İhbar sistemi kurulacak.
- Cezai yaptırımlar giderek artacak.
- Başta kafeler olmak üzere her yere afişler asılacak.
- Gençler ve çocuklar, bu anlamda bilgilendirilecekler.
- İçişleri, Adalet, Maliye bakanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet birlikte hareket ederek bu tarz organizasyonların güç ve servet kazanması engellenecek.
- Kumarla ilgili para transferlerinin engellenmesini MASAK ve BDDK üstlenecek.