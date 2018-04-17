Kumarhanenin Veri Tabanına Akvaryum Sayesinde Erişildi

Bildiğiniz gibi güvenlik açıkları her yerde başımıza bela olabiliyor. Bu bağlamda gelen bilgilere göre bir kumarhanenin veri tabanına, balık akvaryumundaki güvenlik kusurları nedeniyle erişim sağlandı.

Bir siber güvenlik yöneticisi, bilgisayar korsanlarının bir kumarhanenin veritabanına erişim sağlamak için Nesnelerin İnterneti’ne (IoT) bağlı bir balık termostatını kullandığını açığa çıkardı. Konu hakkında konuşan Darktrace CEO’su Nicole Eagen, “Saldırganlar ağda bir dayanak bulmak için bu yöntemi kullandılar. Daha sonra veri tabanına erişim sağlayan kişiler, bilgileri termostattan çektiler” dedi.

Kısmen hassas olan IoT cihazları, ev veya iş yerleri içerisinde birçok alanda kullanılabiliyor. Bu bir termostatta olabilir, bir HVAC (klima) sistemi de ancak saldırı yüzeyini genişleten sistem, gerekli güvenlik sistemleri ile kaplı değildir. Bu kusurun bazılarını İsrailli araştırmacılar, evlerimizdeki elektronik aletlere uzaktan erişerek ispatlamış durumdalar.

Diğer bir yandan çok güvendiğimiz ve korunaklılığından emin olduğumuz evlerimiz bile, kötü niyetli kişi ve kurumlar tarafından izlenebilir. Konu ile ilgili konuşan bilgisayar korsanları, akıllı elektrik süpürgelerinin kameralarına erişebildiklerini ve bu sayede evin iç mekânını izleyebildiklerini belirttiler.

Daha öncede farklı şekillerdeki örneklerine rastladığımız bu teknolojik ihmal, elbette ki hepimizin dikkatini çekmesini ve önlem almasını gerektiriyor. Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu duruma ne gibi önlemler alınabilir?